ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్.. ఆ పరీక్ష రద్దు.. జూన్ 9న రీ-ఎగ్జామ్
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. ఇటీవల జరిగిన డిగ్రీ నాలుగో సెమిస్టర్ పరీక్షను.. విద్యార్థులకు మళ్లీ నిర్వహించున్నట్టుగా ప్రకటించింది.
ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన విడుదల చేసింది. డిగ్రీ నాలుగో సెమిస్టర్ విద్యార్థులకు గతంలో నిర్వహించిన ఒక పరీక్షను రద్దు చేసి, దాని స్థానంలో తిరిగి సరికొత్తగా పరీక్షను నిర్వహించాలని వర్సిటీ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఆ వివరాలు ఏంటో చూడండి.
ఏయూ పరిధిలోని 2020-21 విద్యా సంవత్సరం B.Sc నాల్గవ సెమిస్టర్ సప్లిమెంటరీ విద్యార్థులకు పార్ట్-II కెమిస్ట్రీ పేపర్-V (ఇనార్గానిక్ అండ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ) పరీక్షను తిరిగి నిర్వహించబోతున్నట్లు యూనివర్సిటీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ బ్యాచ్కు చెందిన విద్యార్థులకు మాత్రమే ఈ రీ-ఎగ్జామ్ వర్తిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ (పరీక్షల విభాగం) ఎం. పద్మరాజు ఈ పరీక్షల పునఃనిర్వహణకు సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేశారు. రద్దయిన ఈ కెమిస్ట్రీ పేపర్-V పరీక్షను జూన్ 9 (మంగళవారం) నాడు నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 5:00 గంటల వరకు (3 గంటల పాటు) ఈ పరీక్ష జరుగుతుంది.
రీ-ఎగ్జామ్ జరగబోయే ఈ నిర్దిష్ట కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ పేపర్ కోడ్ BS S6216. వాస్తవానికి ఈ పరీక్షను గతంలోనే, అనగా ఏప్రిల్ 18వ తేదీన విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించింది. అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాలు, సాంకేతిక/పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ఆ రోజు జరిగిన పరీక్షను పూర్తిగా రద్దు చేస్తున్నట్లు డిప్యూటీ రిజిస్ట్రార్ ప్రకటించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఈ పరీక్షను సరికొత్తగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
ఈ రీ-ఎగ్జామినేషన్కు హాజరయ్యే విద్యార్థుల కోసం సవరించిన పూర్తి టైమ్ టేబుల్, వారికి కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రాల వివరాలను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం తన అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్లు, పరీక్షా కేంద్రాల మార్పులు, ఇతర పూర్తి వివరాల కోసం వర్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన exams.andhrauniversity.edu.in ను సందర్శించవచ్చని ఏయూ పరీక్షల విభాగం విడుదల చేసిన పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొంది.
విద్యార్థులు గతంలో ఏప్రిల్ 18న జరిగిన పరీక్షకు ఉపయోగించిన హాల్ టికెట్లను లేదా వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచే కొత్త సూచనలను సరిచూసుకోవాలి. పరీక్షా కేంద్రాల మార్పులపై వెబ్సైట్లో స్పష్టత ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కానుంది కాబట్టి, విద్యార్థులు కనీసం అరగంట ముందే (మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకల్లా) తమకు కేటాయించిన పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
మీ కాలేజీ యాజమాన్యాన్ని లేదా ఏయూ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను సంప్రదించి సమాచారాన్ని క్రాస్-చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. చివరి నిమిషంలో ఎలాంటి గందరగోళానికి గురికాకుండా అధికారిక వెబ్సైట్ను క్రమం తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More