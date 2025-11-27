గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025 : అనర్హులు ఎవరో తెలుసా...? ఈ విషయాలను తెలుసుకోండి
తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే. ఇవాళ్టి నుంచే మొదటి విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమైంది. అయితే ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే వారికి తప్పనిసరిగా కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి. లేకపోతే పోటీకి అవకాశం ఉండదు.
తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికల నగారా మోగింది. దీంతో పల్లెల్లో ఎన్నికల వాతావరణం మొదలైంది. ఇప్పటికే షెడ్యూల్ ఖరారు కాగా... ఇవాళ్టి నుంచి మొదటి విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.
రాష్ట్రంలో ముందుగా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం కూడా నిర్ణయించింది. మొత్తం మూడు విడతల్లో సర్పంచ్, వార్డు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుపుతారు. అయితే కీలకమైన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసే వారికి కొన్ని అర్హతలుంటాయి. అంతేకాకుండా కొందరు పోటీ చేయటానికి వీలుండదు. ఆ వివరాలెంటో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…..
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, స్థానిక సంస్థల ఎయిడెడ్ సంస్థల ఉద్యోగులు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులవుతారు.
చట్టం ద్వారా ఏర్పడిన ఏదైనా సంస్థకు చెందిన ఉద్యోగులు పోటీకి అనర్హులవుతారు.
మతిస్థిమితం లేని వారు.బదిరులు, మూగవారు అనర్హులు.
గ్రామ పంచాయతీకి వ్యక్తిగతంగా బకాయిపడిన వారు.బకాయిల చెల్లింపులకు నోటీసులు ఇచ్చినా చెల్లించిన వారు పోటీకి అనర్హులు.
నేరానికి పాల్పడి శిక్ష పడిన వారు పోటీకి అనర్హులు.
ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్న వారు కూడా అనర్హులేగానే ఉండేది. కానీ తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనను సవరించింది. ఫలితంగా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉన్నా ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు.
ఎన్నికల సంఘం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం రాష్ట్రంలోని 31 జిల్లాల్లోని 564 మండలాల్లో గల 12,728 పంచాయతీలు, 1,12,242 వార్డులకు ఎన్నికలను నిర్వహిస్తారు. పలు కేసుల్లో జారీ చేసిన స్టే ఆర్డర్లతో 32 గ్రామ పంచాయతీలు, 292 వార్డుల్లో ఎన్నికలను జరగడం లేదు.
మొదటి విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలకు నవంబర్ 27 నుంచి సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులు వారి నామినేషన్లను సమర్పించవచ్చు. నవంబర్ 29వ తేదీ వరకు వీటిని స్వీకరిస్తారు. నవంబర్ 30వ తేదీ నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన ఉంటుంది. వీటిపై డిసెంబరు 1న వినతులను స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 2వ తేదీన ఆయా దరఖాస్తులను పరిష్కరిస్తారు. డిసెంబర్ 3వ తేదీన నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదే రోజు అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు.
మొదటి విడత సర్పంచ్ ఎన్నికలకు సంబంధించి డిసెంబర్ 11వ తేదీన పోలింగ్ ఉంటుంది. ఉదయం 7 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు జరుగుతుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహిస్తారు. ఫలితాల వెల్లడితో పాటు ఉప సర్పంచి ఎన్నికను సైతం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వరకు తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. మెుదటి దశలో 4,200 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 37,440 వార్డులకు ఎన్నికలు ఉంటాయి.
