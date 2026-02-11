Edit Profile
    ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగాలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే, ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

    ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 18 ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.

    Published on: Feb 11, 2026 7:53 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    హైదరాబాద్‌లోని ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా లిమిటిటెడ్‌ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 18 ఖాళీలున్నాయి. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఈ ఖాళీలను రిక్రూట్ చేయనున్నట్ల నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.

    ఈసీఐఎల్‌ హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగ ఖాళీలు (representative image ) (image source Pixel)
    ఈసీఐఎల్‌ హైదరాబాద్‌లో ఉద్యోగ ఖాళీలు (representative image ) (image source Pixel)

    కేటగిరి - 1 కింద ఉన్న పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు మెటీరియల్ మేనేజ్ మెంట్ విభాగంలో డిగ్రీ ఉండాలి. ఇక కేటగిరి - 2 కింద రిక్రూట్ చేసే పోస్టులకు బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అంతేకాకుండా పని చేసిన అనుభవం తప్పకుండా ఉండాలి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నోటిఫికేషన్ లో చూడొచ్చు.

    ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 35 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. అర్హత గల అభ్యర్థులకు 2026 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. కార్పొరెట్ లెర్నింగ్, డెవలప్ మెంట్ సెంటర్, నలంద కాంప్లెస్, ఈసీఐఎల్, హైదరాబాద్ - 500062 చిరునామా నందు ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి.

    అప్లికేెషన్ ప్రాసెస్ - ఇతర వివరాలు

    • అభ్యర్థులు https://www.ecil.co.in/jobopenings వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
    • ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆఫీసర్‌ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ ను చూడాలి. దీని పక్కనే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది.
    • అప్లికేషన్ ఫారమ్ పై నొక్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
    • ఈ అప్లికేషన్ ఫారమ్ లో అభ్యర్థి పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి. దీనికి అభ్యర్థి బయోడేటాను జత చేయాలి.
    • విద్యా అర్హత పత్రాలను అటెస్ట్ చేయించిన జిరాక్స్ కాపీలను కూడా జత పర్చాలి. ఇందులో టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీతో పాటు ఇతర ధ్రువపత్రాలను ఉంచాలి.
    • పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారమ్ తో ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాలి.
    • దరఖాస్తులను పరిశీలించిన షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూకి ఎంపిక చేస్తారు.
    • అభ్యర్థి క్వాలిఫికేషన్, పనిచేసిన అనుభవం, ఇంటర్వ్యూలో చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
    • ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.55,000 మధ్య జీతం చెల్లిస్తారు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ పీడీఎఫ్ చూడొచ్చు

