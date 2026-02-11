ECIL Recruitment : ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాలు - కేవలం ఇంటర్వ్యూనే, ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి
ఈసీఐఎల్ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. 18 ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు.
హైదరాబాద్లోని ఎలక్ట్రానిక్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటిటెడ్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది.ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. మొత్తం 18 ఖాళీలున్నాయి. ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఈ ఖాళీలను రిక్రూట్ చేయనున్నట్ల నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగానే అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
కేటగిరి - 1 కింద ఉన్న పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు మెటీరియల్ మేనేజ్ మెంట్ విభాగంలో డిగ్రీ ఉండాలి. ఇక కేటగిరి - 2 కింద రిక్రూట్ చేసే పోస్టులకు బీటెక్ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అంతేకాకుండా పని చేసిన అనుభవం తప్పకుండా ఉండాలి. ఇందుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను నోటిఫికేషన్ లో చూడొచ్చు.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గరిష్ఠ వయోపరిమితిని 35 ఏళ్లుగా నిర్ణయించారు. అర్హత గల అభ్యర్థులకు 2026 ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. కార్పొరెట్ లెర్నింగ్, డెవలప్ మెంట్ సెంటర్, నలంద కాంప్లెస్, ఈసీఐఎల్, హైదరాబాద్ - 500062 చిరునామా నందు ఈ ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయి.
అప్లికేెషన్ ప్రాసెస్ - ఇతర వివరాలు
- అభ్యర్థులు https://www.ecil.co.in/jobopenings వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పోస్టుల నోటిఫికేషన్ ను చూడాలి. దీని పక్కనే అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది.
- అప్లికేషన్ ఫారమ్ పై నొక్కి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఈ అప్లికేషన్ ఫారమ్ లో అభ్యర్థి పూర్తి వివరాలను నమోదు చేయాలి. దీనికి అభ్యర్థి బయోడేటాను జత చేయాలి.
- విద్యా అర్హత పత్రాలను అటెస్ట్ చేయించిన జిరాక్స్ కాపీలను కూడా జత పర్చాలి. ఇందులో టెన్త్, ఇంటర్, డిగ్రీతో పాటు ఇతర ధ్రువపత్రాలను ఉంచాలి.
- పూర్తి చేసిన దరఖాస్తు ఫారమ్ తో ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన ఉదయం 9 గంటలకు ఇంటర్వ్యూకు హాజరుకావాలి.
- దరఖాస్తులను పరిశీలించిన షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. ఇంటర్వ్యూకి ఎంపిక చేస్తారు.
- అభ్యర్థి క్వాలిఫికేషన్, పనిచేసిన అనుభవం, ఇంటర్వ్యూలో చూపిన ప్రతిభ ఆధారంగా తుది ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
- ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.40,000 నుంచి రూ.55,000 మధ్య జీతం చెల్లిస్తారు.