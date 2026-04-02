Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కరెంట్ షాక్‌తో మరణిస్తే ఇచ్చే పరిహారం పెంపు.. గతంలో రూ.5 లక్షలు.. ఇప్పుడు ఎంత?

    electric shock compensation : కరెంట్ షాక్‌తో మరణించినవారి కుటుంబానికి ఇచ్చే పరిహారాన్ని విద్యుత్ నియంత్రణ మండలి పెంచింది. గతంలో ఈ మెుత్తం రూ.5 లక్షలుగా ఉండేది.

    Published on: Apr 02, 2026 12:35 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    విద్యుత్ షాక్ కారణంగా సంభవించే మరణాలకు ఇచ్చే పరిహారాన్ని విద్యుత్ నియంత్రణ కమిషన్(ఈఆర్‌సీ) రూ. 5 లక్షల నుండి రూ. 8 లక్షలకు పెంచింది. సవరించిన ఈ పరిహారం ఏప్రిల్ 1 నుండి అమల్లోకి వస్తుంది. వినియోగదారుడి నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రమాదం జరిగిన సందర్భాలలో కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. సంఘటన జరిగిన రెండు నెలల్లోగా నష్టపరిహారం చెల్లించేలా చూడాలని విద్యుత్ పంపిణీ సంస్థలను(డిస్కామ్‌లను) ఈఆర్‌సి ఆదేశించింది. ఉత్తర్వులలో పేర్కొన్న ప్రకారం, ఆలస్యం జరిగితే డిస్కామ్‌లు ఆ లోపానికి సరైన కారణాలను తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి.

    కరెంట్ షాక్‌తో మరణంపై పరిహారం పెంపు
    2026–27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి విద్యుత్ టారిఫ్‌లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని కమిషన్ ప్రకటించింది. దీనితో పాటు, వినియోగదారుల సేవలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో అనేక మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి 2022-23, 2023–24 సంవత్సరాలకు గాను ట్రూయింగ్-అప్ ఛార్జీల కింద రూ.7,635 కోట్ల అదనపు వ్యయాన్ని ఈఆర్‌సీ ఆమోదించింది.

    అయితే రైతుల కోసం ప్రత్యేక డిస్కామ్‌ను ఏర్పాటు చేసే ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పేర్కొంటూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిన అభ్యర్థన మేరకు, విద్యుత్ బిల్లుల ద్వారా ఈ మొత్తాన్ని వసూలు చేసే విషయంపై నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేసింది.

    మంజూరైన లోడ్‌కు మించి విద్యుత్‌ను వినియోగించిన హై-టెన్షన్(HT) వినియోగదారుల విషయంలో అదనపు ఛార్జీలను ఈఆర్‌సి సమర్థించింది. కానీ ముందస్తు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మొదటి రెండు నెలల్లో వసూలు చేసిన అదనపు మొత్తాలను వాపసు చేయాలని డిస్కామ్‌లను ఆదేశించింది. ఈ వాపసులను తదుపరి ఆరు బిల్లింగ్ సైకిల్స్‌లో సర్దుబాటు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    అదేవిధంగా రూఫ్‌టాప్ సోలార్ వినియోగదారుల నుండి అధిక వినియోగానికి గాను అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేసిన సందర్భాలలో ఆ అదనపు మొత్తాన్ని మూడు బిల్లింగ్ సైకిళ్లలోగా వాపసు చేయాలని డిస్కామ్‌లకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.

    ఈ ఏడాది అన్ని వ్యయాలు రూ.72,996 కోట్లు అవుతాయని డిస్కంలు తెలపగా.. రూ.64,950.72 కోట్లకు అనుమతి ఇచ్చింది కమిషన్. అలాగే విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులు అభ్యర్థించిన రూ.54,567 కోట్ల కంటే తక్కువగా రూ.49,230 కోట్లను మంజూరు చేసింది. కొత్త ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఉత్తర, దక్షిణ డిస్కామ్‌లు రెండింటికీ ఆదాయ-వ్యయ వ్యత్యాసం రూ.15,105.91 కోట్లుగా అంచనా. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.14,000 కోట్లు అందించడానికి అంగీకరించగా, మిగిలిన లోటును రెగ్యులెటరీ ఎసెట్ కింద పరిగణిస్తారు.

    మరోవైపు వినియోగదారులు ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల రైతులు భద్రతా జాగ్రత్తలు పాటించాలని ఈఆర్‌సి కోరింది. విద్యుత్ పనులను సొంతంగా చేపట్టకుండా ఉండాలి. వ్యవసాయ పంపు సెట్‌లకు సరైన ఎర్తింగ్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. వదులుగా ఉన్న తీగలను నేలపై వదిలివేయకూడదు. తాత్కాలిక ఆధారాలకు బదులుగా సరైన స్తంభాలను ఏర్పాటు చేయాలి. తగినన్ని ఫ్యూజులను ఉపయోగించాలి. స్విచ్‌బోర్డులలోకి నీరు ప్రవేశించకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అడవి జంతువుల నుండి పంటలను రక్షించడానికి పొలాల కంచెలకు విద్యుత్ సరఫరా చేయడం అత్యంత ప్రమాదకరం. చెట్ల గుండా వెళ్ళే విద్యుత్ తీగల విషయంలో, ముఖ్యంగా వర్షాకాలంలో, అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కమిషన్ తెలిపింది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/Telangana/కరెంట్ షాక్‌తో మరణిస్తే ఇచ్చే పరిహారం పెంపు.. గతంలో రూ.5 లక్షలు.. ఇప్పుడు ఎంత?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes