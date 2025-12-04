ఈఎస్ఐసీ హైదరాబాద్ లో 45 ఉద్యోగాలు - నోటిఫికేషన్ వివరాలివిగో
ఈఎస్ఐసీ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా 45 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. వీటిలో ప్రొఫెసర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్,సీనియర్ రెసిడెంట్ ఖాళీలున్నాయి. https://mchyderabad.esic.gov.in/ వెబ్ సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు.
Published on: Dec 04, 2025 8:19 AM IST
By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
ఈఎస్ఐసీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, సనత్నగర్, హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్, సీనియర్ రెసిడెంట్ పొస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అన్ని కలిపి 45 ఖాళీలుండగా…సీనియర్ రెసిడెంట్ పోస్టులు అధికంగా 22 ఉన్నాయి.
ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసే ఈ పోస్టులకు కేవలం ఇంటర్వ్యూనే నిర్వహిస్తారు. https://mchyderabad.esic.gov.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి దరఖాస్తు ఫారమ్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. పూర్తి వివరాలను నమోదు చేసి… అర్హత పత్రాలను తీసుకెళ్లి ఇంటర్వ్యూకి హాజరుకావాలి. డిసెంబర్ 10, 11, 12, 15, 16వ తేదీల్లో ఈ ఇంటర్వ్యూలను నిర్వహిస్తారు.
ఈఎస్ఐ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ - ముఖ్య వివరాలు
- ఉద్యోగ ప్రకటన -ఈఎస్ఐ, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, హైదరాబాద్
- మొత్తం ఖాళీలు - 45
- ఖాళీల వివరాలు - సీనియర్ రెసిడెంట్ - 22, ప్రొఫెసర్ - 05, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ - 06, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ - 12
- పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత విభాగాల్లో ఎండీ, ఎంఎస్, డీఎన్బీ, డీఎం/ఎంసీహెచ్ తదితర విద్యార్హతలు ఉండాలి. అంతేకాకుండా పని చేసిన అనుభవం ఉండాలి.
- ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేస్తారు.
- గరిష్ఠ వయోపరిమితి 45 ఏళ్లు నుంచి 69 ఏళ్లు మించకూడదు. సీనియర్ రెసిడెంట్ కు అయితే 45 ఏళ్లగా ఉంటే… ఫ్యాకల్టీ విభాగాలకు మాత్రం 69 ఏళ్లు మించకూడదు.
- ప్రొఫెసర్కు నెలకు రూ.2,56,671. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కు రూ.1,70,681.. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కు రూ.1,46,638, సీనియర్ రెసిడెంట్ కు రూ.67,700 జీతం చెల్లిస్తారు.
- దరఖాస్తు విధానం - https://mchyderabad.esic.gov.in/ వెబ్ సైట్ నుంచి అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
- ఇంటర్వ్యూ తేదీలు - డిసెంబరు 10, 11, 12, 15, 16.
- ఇంటర్వ్యూ జరిగే ప్రదేశం - కాన్ఫరెన్స్ హాల్, ఈఎస్ఐసీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, సనత్నగర్, హైదరాబాద్.
- అధికారిక వెబ్ సైట్ -https://mchyderabad.esic.gov.in/
- అప్లికేషన్ ఫారమ్ డౌన్లోడ్ లింక్ - https://mchyderabad.esic.gov.in/attachments/recruitmentfile/2_Annexure_IV_ndash_Application_Form_1764400117.pdf
కావాల్సిన పత్రాలు:
- 2 పాస్ పోర్టు సైజ్ ఫొటోలు
- ఒక సెట్ ధ్రువపత్రాలు
- పుట్టిన తేదీకి సంబంధించిన ధ్రువపత్రం
- పాన్ లేదా పాస్ పోర్ట్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఓటర్ కార్డు, ఆధార్ కార్డులో ఏదైనా ఒకటి ఉండాలి.
- అడ్రస్ ఫ్రూప్
- టెన్త్ మెమో
- ఇతర విద్యా అర్హత పత్రాలు
- మెడికల్ కౌన్సిల్ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రం
- కుల ధ్రువీకరణపత్రం
- పని చేసిన అనుభవానికి సంబంధించిన పత్రాలు
- ఇతర అవసరమైన పత్రాలు