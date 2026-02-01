Edit Profile
    గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్‌ సౌమ్య మృతి - నిందితులపై కఠిన చర్యలకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు

    గంజాయి స్మగ్లర్లను పట్టుకునే ప్రయత్నంలో గాయపడిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య మృతి చెందారు. ఆమె మృతిప‌ట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

    Published on: Feb 01, 2026 12:16 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    నిజామాబాద్‌లో గంజాయి స్మగ్లర్లను పట్టుకునే ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య తీవ్రంగా గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. దాదాపు తొమ్మిది రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడిన సౌమ్య.. శనివారం రాత్రి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మేరకు నిమ్స్ వైద్యులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆమె మృతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు పోలీస్ శాఖ అధికారులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

    ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య మృతి
    ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ సౌమ్య మృతి

    జనవరి 23న ఘటన….

    జనవరి 23వ తేదీన నిజామాబాద్‌ నగర శివారులో గంజాయి ముఠా హల్‌చల్‌ చేసింది. అర్ధరాత్రి తనిఖీలు చేస్తున్న ఎక్సైజ్ సిబ్బందిని కారుతో ఢీ కొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఎక్సైజ్‌ మహిళా కానిస్టేబుల్‌ సౌమ్య తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆ తర్వాత వైద్య చికిత్స కోసం నిమ్స్ కు తరలించారు. అయితే ఈ ఘటన అనంతరం పోలీసులు స్మగ్లర్ల వాహనాన్ని వెంబడించి ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు. 2 కిలోల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన వారిగా గుర్తించారు.

    నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలి - సీఎం రేవంత్

    సౌమ్య మృతితో ఆమె స్వగ్రామం మోస్రలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఇవాళ సాయంత్రానికి సౌమ్య మృతదేహం స్వగ్రామానికి చేరనుంది. ఆమె మృతిపై సంతాపం వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి… నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని అధికారులన ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    విధి నిర్వహణలో సౌమ్య ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సౌమ్య మృతికి కారణమైన వారి పట్ల కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు అధికారులను ఆదేశించారు. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. సౌమ్య కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.

    నీ ధైర్యానికి సెల్యూట్ తల్లి - సీపీ సజ్జనార్

    నీ ధైర్యానికి మరణం లేదు తల్లీ! మత్తు రక్కసిని అడ్డుకునేందుకు..మృత్యువునే ఎదిరించిన మేలిమి ధైర్యం నీది! రక్తమోడుతున్నా విధిని వీడని..నిరుపమాన 'త్యాగం' నీది! సమాజ రక్షణ కోసం ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయని నీ ధైర్యానికి సెల్యూట్ తల్లీ! అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు వెళ్తే.. కనికరం లేకుండా వాహనంతో తొక్కించి చంపేశారంటే, డ్రగ్ మాఫియా ఎంతలా పేట్రేగిపోతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మాదక ద్రవ్యాల ముప్పు ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనం. సౌమ్య మరణం కేవలం ఒక విషాదం మాత్రమే కాదు.. సమాజానికి ఒక హెచ్చరిక. గంజాయి రక్కసిపై పోరాడి.. విధి నిర్వహణలో వీరమరణం పొందిన ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్ గాజుల సౌమ్యకు ఘన నివాళి" అని హైదరాబాద్ నగర సీపీ సజ్జనార్ సంతాపం ప్రకటించారు.

    News/Telangana/గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్‌ సౌమ్య మృతి - నిందితులపై కఠిన చర్యలకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు
    News/Telangana/గంజాయి ముఠా దాడిలో గాయపడిన కానిస్టేబుల్‌ సౌమ్య మృతి - నిందితులపై కఠిన చర్యలకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు
