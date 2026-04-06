    Basara Temple : బాసర ఆలయానికి మహార్దశ - రూ.225 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు, ముఖ్యమైన విషయాలు

    Basara Gnana Saraswati Temple : బాసర ఆలయ పునరాభివృద్ధి నమూనాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం రూ. 225 కోట్లతో ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ పనులకు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తారు.

    Published on: Apr 06, 2026 6:39 AM IST
    ANI | By Maheshwaram Mahendra Chary
    దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రఖ్యాత సరస్వతీ దేవి ఆలయానికి బాసర ఎంతో ప్రసిద్ధి. అక్షరాభయాసానికి ప్రసిద్ధ కేంద్రమైన బాసర జ్ఞాన సరస్వతి ఆలయానికి మహర్ధశ రానుంది. ఈ ఆలయాన్ని పునరాభివృద్ధి చేయాలని తెలంగాణ సర్కార్ నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తం రూ. 225 కోట్లతో పనులు చేపట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేస్తారు.

    బాసర ఆలయ పునరభివృద్ధి నమూనా
    వేద వ్యాస మ‌హ‌ర్షితో ప్ర‌తిష్ట‌త‌మైన ముగ్గురు అమ్మల ఆల‌యం ఆచారాల‌కు అనుగుణంగా సమున్నత‌మైన రాజ‌గోపురం.. కోనేరు.. ఉత్తర ద్వారం అభివృద్ధి.. ధ్యాన మందిరాలతో మ‌రింత‌గా భ‌క్తుల మ‌నస్సుల‌ను ఆకట్ట‌కోనుంది. వేల ఏళ్ల ఘ‌న చ‌రిత్ర గ‌ల్గిన బాసర జ్ఞాన స‌ర‌స్వ‌తి ఆల‌య పునః నిర్మాణాల‌కు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం రూ.225 కోట్ల‌ను కేటాయించింది. పునరాభివృద్ధి చేసేందుకు మాస్టర్‌ప్లాన్‌ రూపొందించింది. ఈ ప్లాన్‌లో ఆలయ రీడెవలప్‌మెంట్‌ నమూనా ఫొటోలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదివారం విడుదల చేసింది.

    • తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. బాసర జ్ఞాన సరస్వతీ ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రూ.225 కోట్లు కేటాయించింది.
    • పునర్నిర్మాణ పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సోమవారం(ఏప్రిల్ 6) భూమిపూజ చేయనున్నారు.
    • ఈ ఆలయం పవిత్ర నది గోదావరి ఒడ్డున ఉంది. దీనిని "దక్షిణ గంగా" (దక్షిణ గంగా) అని కూడా పిలుస్తారు.
    • జ్ఞాన సరస్వతి దేవి ఆలయానికి లక్షలాది మంది భక్తులు వస్తుంటారు. ఇందులోనూ అక్షరభ్యాసమే వచ్చేవారి సంఖ్యనే అధికం.ఆలయంలో తగిన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో సందర్శకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సమస్యలకు చెక్ పెట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
    • శృంగేరి పీఠాధిపతులతో అధికారుల బృందం ముందుగా చర్చించింది. వారి సూచనల మేరకు మాస్టర్ ప్లాన్ ను రూపొందించింది. గర్భగుడి (గర్భగుడి), అర్థ మండపం, రాజా గోపురం (ప్రధాన టవర్), ఇతర టవర్లు, మాడ వీధులు (ఊరేగింపు వీధులు), ఆలయ చెరువు (కోనేరు) మరియు ఉత్తర ద్వారం నిర్మాణానికి సంబంధించిన సలహాలను తీసుకుంది.
    • భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతుండటం…. భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా ప్రస్తుతం 2,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో గర్భగుడి మరియు అర్థ మండపాన్ని 5,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించడం జరుగుతోంది.
    • ఉత్తర వైపున తొమ్మిది అంతస్తుల రాజా గోపురం, మిగిలిన మూడు దిశలలో ఏడు అంతస్తుల గోపురాలు, నాలుగు వైపులా ఆలయాన్ని చుట్టుముట్టే 33 అడుగుల వెడల్పు కలిగిన మాడ వీధులను (ఊరేగింపు వీధులు) ఏర్పాటు చేస్తారు.
    • ఉత్తర ముఖద్వారం నిర్మించడం కోసం కూడా ప్రణాళికలున్నాయి. మొత్తంగా ఆలయ నిర్మాణ విస్తీర్ణాన్ని 20,000 చదరపు అడుగుల నుండి 62,000 చదరపు అడుగులకు విస్తరిస్తున్నారు.
    • ఆలయ నిర్మాణం మరియు అభివృద్ధికి మాత్రమే రాతిని ఉపయోగిస్తారు.
    • 6 వేల మంది భ‌క్తులకు అన్ని వ‌స‌తుల‌తో (ఫీడింగ్ రూమ్‌, ఫుడ్ స్టాల్స్‌, టాయిలెట్స్ త‌దిత‌రాల‌తో) 70 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల‌తో క్యూ కాంప్లెక్స్‌లు, 200 మంది ఏక‌కాలంలో కూర్చొని ధ్యానం చేసుకునేలా ధ్యాన మందిరం, 20 వేల చ‌ద‌ర‌పు అడుగుల వైశాల్యంతో వంట శాల‌, భోజ‌న శాల‌లు, ప్ర‌సాద పంపిణీ కేంద్రం, ఈశాన్య దిక్కున కోనేరు ఉంటుంది.
    • ఆలయానికి ఉత్తర, తూర్పు ప్రాంతాల్లో రహదారి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. మరోవైపు సోలార్ పైకప్పుతో వాహన పార్కింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది.
    • ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆహ్లాదకరమైన పచ్చదనంతో కూడిన పూల తోటను కూడా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఆలయ సముదాయం వెలుపల ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
    • వచ్చే ఏడాది జూన్ లో గోదావరి పుష్కరాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. గోదావరి నదిలో పవిత్ర స్నానం కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు బసరాకు వచ్చే దృష్ట్యా భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేలా అధికారులు ఏర్పాాట్లు చేయనున్నారు. ఆలయ సంప్రదాయాలు, భక్తుల విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా సౌకర్యాలు కల్పించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు.
      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

