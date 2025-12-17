ఫ్యూచర్ సిటీ భవన నిర్మాణ అనుమతులను ప్రారంభించిన ఎఫ్సీడీఏ!
లేఅవుట్, భవన నిర్మాణ అనుమతులను జారీ చేయడాన్ని ఎఫ్సీడీఏ ప్రారంభించింది. ఇక నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ఊపందుకుంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (FCDA) లేఅవుట్, భవన నిర్మాణ అనుమతులను జారీ చేయడం ప్రారంభించింది. ఇది నగర శివార్లలోని భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో ఒక ప్రధాన అడుగుగా చెప్పవచ్చు. అథారిటీ పూర్తిగా పనిచేయడంతో, నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి.
తాత్కాలిక కార్యాలయంలో
రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మిర్ఖాన్పేటలో ఎఫ్సీడీఏ ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మాణ పనులు దాదాపు 40 శాతం పూర్తయ్యాయి. బేస్మెంట్, పిల్లర్ పనులు పూర్తయ్యాయని, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నిర్దేశించిన ఫిబ్రవరి 2026 గడువు నాటికి భవనం సిద్ధంగా ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. FCDA అధికార పరిధిలోని సర్వే నంబర్ 112లోని 7.5 ఎకరాల్లో శాశ్వత కార్యాలయం రానుంది. భవనం పూర్తయ్యే వరకు నానక్రామ్గూడలోని హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ లిమిటెడ్(HGCL) ప్రాంగణంలో తాత్కాలిక కార్యాలయం నుండి ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పనిచేస్తుంది.
ఫిబ్రవరి టార్గెట్
కొంగరకలాన్ నుండి అమంగల్కు అనుసంధానించే ప్రతిపాదిత గ్రీన్ ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్-1 తో పాటు, సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎఫ్సీడీఏ భవనానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రభుత్వం ఫిబ్రవరికి గడువుగా నిర్ణయించింది. ఈ రోడ్డు ప్రాజెక్ట్ ఫ్యూచర్ సిటీకి కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని, పరిసర ప్రాంతాలలో రియల్ ఎస్టేట్, పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
త్వరలో భూ కేటాయింపులు
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ సందర్భంగా ప్రతినిధులకు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీని ప్రదర్శించింది ప్రభుత్వం. ఈ ప్రాంతంలో కార్యకలాపాలను స్థాపించడానికి గ్లోబల్ ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలను ఆకర్షించే ప్రణాళికలపై పనిచేస్తోంది. ఫ్యూచర్ సిటీలో సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు త్వరలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఎఫ్సీడీఏ
ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ.. ఫ్యూచర్ సిటీ ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధిని పర్యవేక్షించడానికి స్థాపించారు. ఇది ఆమన్గల్, ఇబ్రహీంపట్నం, కడ్తాల్, కందుకూరు, మహేశ్వరం, మంచాల మండలాల్లోని 56 గ్రామాలను కవర్ చేస్తుంది. వీటిలో 36 గ్రామాలు గతంలో హెచ్ఎండీఏ కింద, 20 గ్రామాలు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ (DTCP) కింద ఉన్నాయి.
అనుమతులు
ప్రారంభంలో గ్రామాలను ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీకి బదిలీ చేసినప్పటికీ లేఅవుట్, భవన అనుమతులను హెచ్ఎండీఏ, డీటీసీపీ జారీ చేయడం కొనసాగించాయి. ఇప్పుడు ఎఫ్సీడీఏ ఓపెన్ ప్లాట్ లేఅవుట్లు, నివాస భవనాల కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరించడం, ప్రాసెస్ చేయడం ప్రారంభించింది.
ముఖ్యమంత్రి ఎఫ్సీడీఏకి ఛైర్మన్గా ఉంటారు. మున్సిపల్ పరిపాలన మంత్రి వైస్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తారు. ప్రభుత్వం 36 పోస్టులను మంజూరు చేసింది. ఏఐఎస్ అధికారి కె. శశాంకను మొదటి ఫ్యూచర్ సిటీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ కమిషనర్గా నియమించింది. ప్రణాళిక విభాగాన్ని పూర్తిగా ఏర్పాటు చేసింది.