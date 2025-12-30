2026 సంవత్సరానికి రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్కు జీహెచ్ఎంసీ ఆమోదం
జీహెచ్ఎంసీ 2025-26 సంవత్సరానికి రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్కు స్టాండింగ్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలో సమావేశం జరిగింది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎంసీ) స్టాండింగ్ కమిటీ రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్ను ఆమోదించింది. ప్రధానంగా రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాలు, పారిశుధ్యం మెరుగుదలపై దృష్టి సారించింది. మునుపటి జీహెచ్ఎంసీ కోసం 2025-26 సంవత్సరానికి రూ.11,010 కోట్ల సవరించిన అంచనాలను కూడా కమిటీ ఆమోదించింది.
11,460 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో ఎక్కువ భాగం రోడ్లు, వంతెనలు, ప్రధాన రహదారులను సరిగా మెయింటేనే చేసే సమగ్ర రహదారి నిర్వహణ కార్యక్రమం(సీఆర్ఎంపీ), హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (హెచ్సీఐటీఐ) ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులు ఉన్నాయి.
రెండో అత్యధిక వ్యయం పరిశుభ్రత, రీసైక్లింగ్ కార్యక్రమాలపై ఉంటుంది. వీటిలో చెత్త నుండి ఎనర్జీ ప్రక్రియలు కూడా ఉన్నాయి. ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కోసం రూ. 746 కోట్లు కేటాయించారు. ఇతర ప్రధాన వ్యయం గ్రీన్ బడ్జెట్. దీని కోసం ప్రత్యేకంగా రూ. 90 కోట్లు కేటాయించారు.
ఆస్తి పన్ను ద్వారా రూ.2,245 కోట్లు, భవన నిర్మాణ అనుమతులు, ఆక్యుపెన్సీ సర్టిఫికెట్ల ద్వారా రూ.1,200 కోట్లు, రాష్ట్ర ఆర్థిక కమిషన్ (ఎస్ఎఫ్సీ) గ్రాంట్ల ద్వారా రూ.400 కోట్లు ఆదాయం వస్తుందని జీహెచ్ఎంసీ అంచనా వేస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గ్రాంట్ల ద్వారా రూ.3,100 కోట్లు, రుణాలు తీసుకోవడం ద్వారా రూ.800 కోట్లు సమకూరుతాయని భావిస్తోంది.
జీహెచ్ఎంసీ స్టాండింగ్ కమిటీ 22 ప్రతిపాదనలను కూడా ఆమోదించింది. వీటిలో బంజారాహిల్స్లోని ఎన్బీటీ నగర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ను ఎన్బీటీ నగర్ కన్వెన్షన్ హాల్గా మార్చడం, కేబీఆర్ పార్క్ వాక్ చుట్టూ ఉన్న హైదరాబాద్ స్కల్ప్చర్ పార్క్ ఉన్నాయి.
మియాపూర్, అమీన్పూర్లలో H-CITI ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ అనుమతులు, చందానగర్లో స్మశానవాటిక అభివృద్ధి, కోటి ఎస్బీఐ ప్రధాన శాఖ సమీపంలోని జంబాగ్లో బాక్స్ డ్రెయిన్ నిర్మాణం వంటి ఇతర ప్రధాన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించాయి. జీహెచ్ఎంసీ వెబ్సైట్లో మూడేళ్ల పాటు ఏఐ చాట్బాట్, ఆటోమేటెడ్ ఫారమ్-ఫిల్లింగ్ సేవలతో సహా ఏఐ-ఆధారిత పరిష్కారాల కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించాలనే ప్రతిపాదనకు కూడా ఆమోదం లభించింది.