సింగరేణి కార్మికులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్.. మార్చి నాటికి ఈ ఖాళీలు భర్తీ
సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. గోదావరిఖనిలో 75 రోజుల్లో క్యాత్ ల్యాబ్ ప్రారంభిస్తామని తెలిపారు.
సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. సింగరేణిపై శాసనసభలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు భట్టి సమాధానం ఇచ్చారు. 75 రోజుల్లో గోదావరిఖనిలో క్యాత్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.
సింగరేణి కార్మికుల ఆరోగ్య సంరక్షణ, సంక్షేమ చర్యలకు సంబంధించి ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క శాసనసభలో కీలక ప్రకటన చేశారు. సభలో సభ్యులు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, సింగరేణి ఆసుపత్రులలో ఖాళీగా ఉన్న వైద్యులు, సిబ్బంది పోస్టులన్నింటినీ మార్చి నాటికి భర్తీ చేస్తామని అన్నారు. సింగరేణి కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
సింగరేణి ప్రాంతాల్లో వైద్య సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం గట్టి చర్యలు తీసుకుంటోందని డిప్యూటీ సీఎం అన్నారు. 32 మంది వైద్యుల నియామకానికి ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీ చేశామని, త్వరలో నియామకాలు పూర్తవుతాయని భట్టి సభకు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం 176 మంది పారామెడికల్ సిబ్బంది నియామక ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని తెలిపారు. సింగరేణి ఆసుపత్రుల్లో మార్చినాటికి వైద్యులు, సిబ్బంది ఖాళీలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పారు.
గోదావరిఖని ప్రాంతంలోని కార్మికులు, నివాసితులకు అధునాతన గుండె సంరక్షణను మెరుగుపరచడానికి 75 రోజుల్లో క్యాత్ ల్యాబ్ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రకటించారు. రామగుండంలో క్యాత్ ల్యాబ్ను ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం(పీపీపీ) మోడల్ కింద నిర్మిస్తున్నామని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. సింగరేణి ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాలకు ఆరోగ్య సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, మెరుగైన వైద్య సేవలను అందించడంపై ప్రభుత్వం నిబద్ధతతో ఉందన్నారు.
నల్లమల సాగర్పై ఉత్తమ్
పోలవరం–నల్లమల సాగర్ సమస్యకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు నిర్దిష్ట ఆదేశాలు జారీ చేసిందని తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్.ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. ఈ విషయంలో మధ్యంతర స్టే కోరుతూ రాష్ట్రం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించిందని మంత్రి తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టులో తదుపరి విచారణకు తాను స్వయంగా హాజరవుతానని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఈ కేసులో చట్టపరమైన వ్యూహాన్ని చర్చించడానికి సీనియర్ న్యాయవాది అభిషేక్ సింఘ్వీని కలవడానికి తాను న్యూఢిల్లీకి వెళ్తానని తెలిపారు.
నీటిపారుదల మౌలిక సదుపాయాల పనులను ప్రస్తావిస్తూ.. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల మరమ్మతులకు డిజైన్ కన్సల్టెన్సీ ఇంకా ఖరారు కాలేదని మంత్రి ఉత్తమ్ అన్నారు. వివిధ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీ)లతో కలిసి మూడు ఏజెన్సీలు ప్రతిపాదనలు సమర్పించాయని తెలిపారు. కన్సల్టెన్సీని ఖరారు చేసేటప్పుడు నియమాలు, యోగ్యతకు అనుగుణంగా కచ్చితంగా వ్యవహరించాలని అధికారులకు సూచించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.