ఇవేం ఎండలు బాబోయ్.. బయటకు వెళ్తే జాగ్రత్త.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలు
తెలంగాణలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. బయటకు వెళ్లే జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరో నాలుగైదు రోజులు పరిస్థితులు ఇలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది.
రాబోయే ఐదు రోజుల్లో తెలంగాణలోని 12 జిల్లాలకు తీవ్రమైన వేడిగాలుల కారణంగా రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. జిల్లాల్లో ఆదిలాబాద్, కొమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, రాజన్న సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్, నిర్మల్, సూర్యాపేట, నల్గొండ ఉన్నాయి.
మంగళవారం వరుసగా రెండో రోజు కూడా రాష్ట్రం తీవ్రమైన వడగాలుల బారిన పడింది. ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలకి చేరువయ్యాయి. జగిత్యాల జిల్లాలోని ఐలాపూర్లో అత్యధికంగా 45.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కాగా, ఆ తర్వాత సిద్దిపేటలోని రాఘవపూర్, నల్గొండలోని కట్టంగూర్లలో 45.8 డిగ్రీలు నమోదైంది. పెద్దపల్లిలోని పాల్తేం, మంచిర్యాలలోని వెల్గనూర్లో 45.7 డిగ్రీలు నమోదు కాగా, నిజామాబాద్లోని కమ్మరపల్లి, సిరిసిల్లలోని పెద్దూరు, కరీంనగర్లోని గంగాధర, కామారెడ్డిలోని బొమన్దేవిపల్లిలో 45.6 డిగ్రీలు నమోదైంది. హైదరాబాద్లో అత్యధికంగా సైదాబాద్లో 42.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.
వడగాలుల హెచ్చరికతోపాటు, రాబోయే మూడు రోజుల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. వాతావరణ విశ్లేషణ ప్రకారం, నైరుతి రుతుపవనాలు ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, కొమొరిన్ ప్రాంతం, నైరుతి, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ సముద్రంలోని చాలా ప్రాంతాలు, అండమాన్, నికోబార్ దీవులు, మధ్య బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలోకి ప్రవేశించాయి.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచనలు
తీవ్రమైన వడ గాలులు, ఎండ తీవ్రతపై వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండనున్నందున ఆయా జిల్లాల అధికారులు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు తగిన సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉంచాలని, తాగు నీరు, విద్యుత్ సరఫరాపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు మొదలు జిల్లా ఆసుపత్రుల వరకు వైద్యారోగ్య సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వడదెబ్బతో ఎవరైనా ఆసుపత్రుల్లో చేరితే తగిన వైద్య సహాయం అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. సాధ్యమైనంత వరకు మధ్యాహ్నం ప్రయాణాలు చేయకుండా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. ఆయా జిల్లాల్లో పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావును సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.