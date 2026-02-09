మంజీర ఫేజ్-2 నీటి లైన్లలో పెద్ద లీకేజీల కారణంగా హైదరాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలిగించాయి. ఫిబ్రవరి 11 నుండి 12 వరకు మరమ్మతు పనులు చేపడతామని, ఈ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాలకు తక్కువ నీటిని విడుదల చేస్తామని లేదా మరికొన్ని ప్రాంతాలకు సరఫరాను పూర్తిగా ఆపేస్తామని HMWSSB(హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్) తెలిపింది.
మంజీర ఫేజ్-2 నీటి లైన్లకు పెద్ద లీకేజీతో ఈ సమస్య వచ్చినట్టుగా అధికారులు చెబుతున్నారు. దీనితో కొన్ని ప్రాంతాలకు, ముఖ్యంగా పటాన్చెరు నుండి హైదర్నగర్ వరకు, కలబ్గూర్ నుండి పటాన్చెరు వరకు నీటి సరఫరా నిలిచిపోతుంది. రాంచంద్రాపురం, అశోక్ నగర్, జ్యోతి నగర్, లింగంపల్లి, చందానగర్, గంగారం, మదీనాగూడ, మియాపూర్, ఎర్రగడ్డ, ఎస్ఆర్ నగర్, అమీర్పేట్, కేపీహెచ్బీ కాలనీ, కూకట్పల్లి, భాగ్యనగర్ కాలనీ, ప్రగతినగర్ ప్రాంతాలు ప్రభావితం అవుతాయి.
హైదరాబాద్ నగరానికి తాగునీటిని సరఫరా చేసే మంజీర ఫేజ్-2లోని వివిధ ప్రదేశాలలో, ముఖ్యంగా పటాన్చెరు నుండి హైదర్ నగర్ వరకు, కలబ్గూర్ నుండి పటాన్చెరు వరకు పెద్ద లీకేజీలు సంభవించాయని HMWSSB అధికారులు ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఈ లీకేజీలను సరిచేయడానికి ఫిబ్రవరి 11న ఉదయం 6 గంటల నుండి ఫిబ్రవరి 12న రాత్రి 10 గంటల వరకు నిర్వహణ పనులు చేపట్టనున్నారు.
ఈ 40 గంటల్లో కొన్ని ప్రాంతాలకు తక్కువ నీటి సరఫరా ఉంటుంది. మరికొన్ని ప్రాంతాలకు సరఫరాలో పూర్తిగా అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని వినియోగదారులు నీటిని సరిగా ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులు ప్రకటనలో కోరారు. నీటిని తక్కువ మెుత్తంలో వినియోగించాలని, సేవల్లో అంతరాయానికి సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.