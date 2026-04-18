    వేరే మహిళతో వెళ్లిపోయిన భర్త.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య

    కడప జిల్లా ప్రొద్దూటూరులో ఘరమైన ఘటన జరిగింది. ఓ మహిళతో పిల్లలతో కలిసి విషం తాగింది. ఒకరి తర్వాత ఒకరు.. ఇలా నలుగురు ఈ ఘటనలో చనిపోయారు.

    Updated on: Apr 18, 2026 6:11 AM IST
    By Anand Sai, Prodduturu
    ప్రొద్దూటూరులో జరిగిన హృదయ విదారకమైన ఘటనలో నలుగురు మరణించారు, భర్త వదిలివేసి వేరే మహిళతో వెళ్లిపోవడం వల్ల కలిగిన మానసిక క్షోభను తట్టుకోలేక ఒక మహిళ, తన ముగ్గురు పిల్లలకు విషమిచ్చి, ఆ తర్వాత తానూ తాగింది. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో చాలా రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి చివరికి నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    పోలీసుల కథనం ప్రకారం, భువనేశ్వరికి శివ వెంకట కృష్ణతో వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వర్ రెడ్డి నగర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. 14 ఏళ్లుగా వివాహ బంధంలో ఉన్న ఆ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల క్రితం వారి వైవాహిక జీవితం చెడిపోయింది.

    శివ వెంకట కృష్ణ వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. చివరికి తన భార్యను, పిల్లలను వదిలేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి భువనేశ్వరి తన పిల్లలను ఒంటరిగా పెంచడానికి చాలా కష్టపడుతోంది. ఆమె బాధకు తోడు, అత్తమామలు పదేపదే అవమానాలకు గురిచేశారు. అవమానాలు చేశారు. దీంతో భువనేశ్వరి మానసిక స్థితి మరింత దెబ్బతింది. పెరిగిపోతున్న ఒత్తిడిని, ఒంటరితనాన్ని భరించలేక భువనేశ్వరి తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుందని పోలీసులు తెలిపారు.

    మార్చి 26న భువనేశ్వరి ఒక కూల్ డ్రింక్‌లో విషం కలిపి తన ముగ్గురు పిల్లలకు తాగించిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారు అది తాగారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఆమె కూడా తాగింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే, నలుగురికీ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కడపలో చికిత్స పొందుతుండగా మార్చి 28న భువనేశ్వరి మరణించారు. పిల్లల పరిస్థితి విషమంగానే ఉండటంతో మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ కోసం వైద్యులు వారిని చెన్నైకి తరలించారు. చికిత్స అందించినప్పటికీ, వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు.

    విషాదకరమైన ఘటనలో రెండో కుమార్తె లిఖిత ఏప్రిల్ 10న మరణించింది. కుమారుడు గణ ఏప్రిల్ 15న, పెద్ద కుమార్తె కుసుమ ఏప్రిల్ 16న తుదిశ్వాస విడిచారు. పోలీసులు మార్చి 26న కేసు నమోదు చేసి.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆ మహిళ అంతటి తీవ్రమైన చర్య తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Andhra Pradesh/వేరే మహిళతో వెళ్లిపోయిన భర్త.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య
