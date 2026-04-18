వేరే మహిళతో వెళ్లిపోయిన భర్త.. ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి తల్లి ఆత్మహత్య
కడప జిల్లా ప్రొద్దూటూరులో ఘరమైన ఘటన జరిగింది. ఓ మహిళతో పిల్లలతో కలిసి విషం తాగింది. ఒకరి తర్వాత ఒకరు.. ఇలా నలుగురు ఈ ఘటనలో చనిపోయారు.
ప్రొద్దూటూరులో జరిగిన హృదయ విదారకమైన ఘటనలో నలుగురు మరణించారు, భర్త వదిలివేసి వేరే మహిళతో వెళ్లిపోవడం వల్ల కలిగిన మానసిక క్షోభను తట్టుకోలేక ఒక మహిళ, తన ముగ్గురు పిల్లలకు విషమిచ్చి, ఆ తర్వాత తానూ తాగింది. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో చాలా రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి చివరికి నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, భువనేశ్వరికి శివ వెంకట కృష్ణతో వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు చాలా సంవత్సరాలుగా ప్రొద్దుటూరులోని ఈశ్వర్ రెడ్డి నగర్ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు. 14 ఏళ్లుగా వివాహ బంధంలో ఉన్న ఆ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల క్రితం వారి వైవాహిక జీవితం చెడిపోయింది.
శివ వెంకట కృష్ణ వేరే మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. చివరికి తన భార్యను, పిల్లలను వదిలేశాడని పోలీసులు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి భువనేశ్వరి తన పిల్లలను ఒంటరిగా పెంచడానికి చాలా కష్టపడుతోంది. ఆమె బాధకు తోడు, అత్తమామలు పదేపదే అవమానాలకు గురిచేశారు. అవమానాలు చేశారు. దీంతో భువనేశ్వరి మానసిక స్థితి మరింత దెబ్బతింది. పెరిగిపోతున్న ఒత్తిడిని, ఒంటరితనాన్ని భరించలేక భువనేశ్వరి తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుందని పోలీసులు తెలిపారు.
మార్చి 26న భువనేశ్వరి ఒక కూల్ డ్రింక్లో విషం కలిపి తన ముగ్గురు పిల్లలకు తాగించిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వారు అది తాగారని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, ఆమె కూడా తాగింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే, నలుగురికీ తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కడపలో చికిత్స పొందుతుండగా మార్చి 28న భువనేశ్వరి మరణించారు. పిల్లల పరిస్థితి విషమంగానే ఉండటంతో మెరుగైన వైద్య సంరక్షణ కోసం వైద్యులు వారిని చెన్నైకి తరలించారు. చికిత్స అందించినప్పటికీ, వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడలేదు.
విషాదకరమైన ఘటనలో రెండో కుమార్తె లిఖిత ఏప్రిల్ 10న మరణించింది. కుమారుడు గణ ఏప్రిల్ 15న, పెద్ద కుమార్తె కుసుమ ఏప్రిల్ 16న తుదిశ్వాస విడిచారు. పోలీసులు మార్చి 26న కేసు నమోదు చేసి.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలపై దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. ఆ మహిళ అంతటి తీవ్రమైన చర్య తీసుకోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులపై అధికారులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
