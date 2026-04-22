సేవ్ వాటర్ వాలంటీర్.. నీటిని వృథా చేస్తే ఫిర్యాదు.. ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి?
Hyderabad Water Board : మీరు నీటిని వృథా చేస్తున్నారా? అయితే మీపై ఎవరో ఒకరు ఫిర్యాదు చేస్తారు. తప్పు చేస్తే దానికి సంబంధించిన జరిమానా మీ వాటర్ బిల్లులో వస్తుంది.
హైదరాబాద్ పౌరులు ఇకపై నీటి దుర్వినియోగాన్ని నివేదించవచ్చు. జరిమానాలను నేరుగా బిల్లులకు కలిసి వస్తాయి. ఈ మేరకు హైదరాబాద్ జలమండలి సేవ్ వాటర్ వాలంటీర్ కార్యక్రమం చేపట్టింది. నీటి వృథాను తగ్గించేందుకు.. బాధ్యతాయుత నీటి వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు “సేవ్ వాటర్ వాలంటీర్” కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
కార్యక్రమం ముఖ్యాంశాలు
- HMWSSB వెబ్సైట్ ద్వారా వాలంటీర్ల ఆన్లైన్ నమోదు
- నీటి వృథా సంఘటనలను నివేదించేందుకు మొబైల్ యాప్
- నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై జరిమానాలు విధించే అమలు విధానం
నమోదుకు అవసరమైన వివరాలు
- పేరు
- చిరునామా
- మొబైల్ నంబర్
- ఫోటోగ్రాఫ్
చెల్లుబాటు అయ్యే ఫోటో ఐడీ ప్రూఫ్
సమర్పించిన దరఖాస్తులను HMWSSB పరిశీలించి, అర్హులైన వాలంటీర్లను ఎంపిక చేసి కార్యక్రమంలో చేర్చుతుంది. ధృవీకరించిన వాలంటీర్లకు ప్రత్యేక మొబైల్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. నీటి వృథా సంఘటనలను ఫోటో ఆధారాలతో అప్లోడ్ చేయవచ్చు. ఫిర్యాదులు ఓటీపీ ద్వారా ధృవీకరిస్తారు ధృవీకరించిన ఫిర్యాదులపై జలమండలి అధికారులు సమీక్ష చేసి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
జరిమానాలు, ప్రోత్సాహకాలు
ధృవీకరించిన ఫిర్యాదులు సంబంధిత వినియోగదారుడి CAN కు అనుసంధానం చేసి లెడ్జర్లో నమోదు చేస్తారు. తగిన జరిమానాలు విధిస్తారు. సంబంధిత వినియోగదారుడికి సమాచారం పంపిస్తారు. చురుకుగా పాల్గొనే వాలంటీర్లకు ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తారు..
HMWSSB అధికారిక వెబ్సైట్ (http://hyderabadwater.gov.in) లోని “Quick Links” విభాగంలో “SAVE WATER Volunteer Registration” లింక్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో పౌరులు చురుకుగా పాల్గొని నీటి సంరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని, నీటి భద్రతతో కూడిన హైదరాబాద్ నిర్మాణానికి తోడ్పడాలని హైదరాబాద్ జలమండలి కోరింది.
నీటి నల్లాలకు మోటార్లను బిగించి అక్రమంగా నీటిని తోడుతున్న వారికి, జరిమానా విధించడానికి, జలమండలి సరఫరా చేస్తున్న నీటిని తాగు నీటికి కాకుండా ఇతర అవసరాలకు వినియోగించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన ఈ మొబైల్ యాప్ రూపొందించింది.
ఈ యాప్ ద్వారా నీటి నల్లాలకు మోటార్లను బిగించినా, తాగడానికి కాకుండా ఫ్లోర్లు కడగడం, వాహనాలు శుభ్రం చేయడం, గార్డెనింగ్, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ నుంచి ఓవర్ ఫ్లో, నిర్మాణ పనుల కోసం నీటిని వృథా చేస్తే జరిమానా విధించడానికి ఈ యాప్ రూపొందించారు.
వాలంటీర్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఇల్లీగల్ మోటార్లను బిగించి అక్రమంగా నీటిని తోడుతున్న వారిని, నీటి వృథా చేస్తున్న వినియోగదారులను గుర్తించి ఫోటోతో సహా యాప్లో అప్లోడ్ చేయడం.. సదరు కనెక్షన్ గుర్తించి ట్యాగ్ చేయడంతో వెంటనే ఆ కన్స్యూమర్ కనెక్షన్ నెంబర్ మీద జరిమానా వేస్తారు. సదరు వినియోగదారుడి కనెక్షన్ అకౌంట్కు పెనాల్టీ జమ అవుతుంది. అలాగే ఈ మొత్తం వచ్చే నెల బిల్లో చెల్లించేలాగా రూపొందించారు.
