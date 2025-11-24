Edit Profile
    అర్ధరాత్రి సజ్జనార్ పెట్రోలింగ్.. రౌడీ షీటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లిన హైదరాబాద్ సీపీ!

    హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ అర్ధరాత్రి పెట్రోలింగ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు రౌడీ షీటర్ల ఇళ్లకు కూడా వెళ్లారు.

    Published on: Nov 24, 2025 1:38 PM IST
    By Anand Sai
    హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ అర్ధరాత్రి పెట్రోలింగ్ చేశారు. ఆన్-గ్రౌండ్ పోలీసింగ్‌ను అంచనా వేయడానికి, ప్రజా భద్రతను నిర్ధారించడానికి వెళ్లారు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా ఎలాంటి సైరన్లు మోగకుండా లంగర్ హౌజ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎండీ లైన్స్, ఆషమ్ నగర్, డిఫెన్స్ కాలనీలోని అనేక మంది రౌడీ-షీటర్ల ఇళ్లకు సజ్జనార్ వెళ్లారు. వారి గత ప్రవర్తన, ప్రస్తుత వృత్తి, జీవనశైలి గురించి ఆరా తీశారు. వారు తిరిగి నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మంచి ప్రవర్తనతో కూడిన జీవితాన్ని గడపాలని, సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన సభ్యులుగా మారాలని సూచించారు.

    హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ పెట్రోలింగ్
    సోమవారం తెల్లవారుజామున 12 గంటల నుండి 3 గంటల వరకు కమిషనర్ లంగర్ హౌజ్, టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలోని ప్రధాన రహదారులు, కీలక జంక్షన్లు, సున్నితమైన ప్రదేశాలను పరిశీలించారు. టోలి చౌకిలోని హోటళ్ళు, దుకాణాలు సందర్శించారు, వ్యాపార యజమానులు అనుమతి పొందిన గంటలకు మించి పనిచేయకూడదని హెచ్చరించారు.

    తనిఖీ సమయంలో సజ్జనార్ పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది, విధుల్లో ఉన్న అధికారులతో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించారు. పెట్రోల్ పాయింట్లు, ప్రతిస్పందన సమయాలు, సమస్య పరిష్కార ప్రక్రియలను సమీక్షించారు. టోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్‌లో స్టేషన్ జనరల్ డైరీ, నైట్ ఎంట్రీలు, డ్యూటీ రోస్టర్‌లు, హాజరు రికార్డులను పరిశీలించారు.

    ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ.. రాత్రిపూట పోలీసింగ్‌ను పెంపొందించడానికి, సమర్థవంతమైన సేవలను అందించడానికి నిరంతర ప్రయత్నాలలో భాగంగా ఇటువంటి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. జవాబుదారీతనాన్ని బలోపేతం చేయడం, ప్రతిస్పందనను మెరుగుపరచడం, రాత్రి వేళల్లో పౌరుల భద్రతను నిర్ధారించడం కోసం అని చెప్పారు.

    అధికారులు, సిబ్బంది విజిబుల్ పోలీసింగ్‌ను కొనసాగించాలని, ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సజ్జనార్ ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ భద్రతను, పోలీసులపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి అప్రమత్తమైన పర్యవేక్షణ, స్పందన అవసరమని పునరుద్ఘాటించారు.

