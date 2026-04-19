MMTS Free : ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్.. ఎంఎంటీఎస్ రైలులో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం!
MMTS Free : హైదరాబాద్ వాసులకు ప్రభుత్వం త్వరలో శుభవార్త అందించనుంది. ఎంఎంటీఎస్ రైలులో ప్రయాణించేవారికి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించనుందని తెలుస్తోంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ రద్దీ, కాలుష్యాన్ని తగ్గించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుకుంటోంది. అందుకే పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా జూన్ 2 నుంచి హైదరాబాద్ మల్టీ-మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ (MMTS) రైళ్లలో ఉచిత ప్రయాణాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని పురుషులు, మహిళలు అనే తేడా లేకుండా ప్రయాణికులందరికీ ఒక సంవత్సరం పాటు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. ఈ ప్రతిపాదనను తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం నాడు ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత దాని పనితీరు, ఫలితాల ఆధారంగా సమీక్షించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం. ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావుతో సహా సీనియర్ అధికారులు ఇటీవల ఈ ప్రణాళికపై చర్చించేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవతో సమావేశమయ్యారు. ప్రయాణికుల సంఖ్యలో మార్పులు వచ్చినా రాకపోయినా, ఎంఎంటీఎస్ సేవల ద్వారా ప్రస్తుతం వస్తున్న సుమారు రూ.10 కోట్ల వార్షిక ఆదాయాన్ని రైల్వేకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిహారంగా చెల్లిస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్ సర్వీసులు రోజుకు సుమారు 38,000 నుండి 42,000 మంది ప్రయాణికులను తీసుకువెళ్తున్నాయి. కోవిడ్కు ముందు 121 రోజువారీ సర్వీసులను 1.2 లక్షల మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉపయోగించుకునేవారు. దానితో పోలిస్తే ఈ సంఖ్య గణనీయంగా తక్కువ. ప్రస్తుతం, కేవలం 80 నుంచి 88 రైలు సర్వీసులు మాత్రమే నడుస్తున్నాయి. రైళ్ల రాకపోకల సంఖ్య తగ్గడం, సమయపాలన సరిగ్గా లేకపోవడం వంటివి ప్రయాణికుల సంఖ్యపై ప్రభావం చూపాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మున్సిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు కూడా దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు లేఖ రాశారు. రద్దీ సమయాల్లో రైళ్ల రాకపోకలను మెరుగుపరచాలని, సమయపాలనను మెరుగుపరచాలని, స్టేషన్ సౌకర్యాలను ఉన్నతీకరించాలని, ఆర్టీసీ షటిల్ బస్సుల ద్వారా చివరి మైలు కనెక్టివిటీ కల్పించాలని కోరారు. ఇందుకోసం స్టేషన్లలో స్థలాన్ని కేటాయించాలని కూడా అభ్యర్థించారు.
ఆమోదం కోసం ఒక ముసాయిదా అవగాహన ఒప్పందం(MoU)ను సమర్పించవలసిందిగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. రైళ్ల సంఖ్య, వాటి సమయాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు రైల్వే నియంత్రణలోనే ఉంటాయని, అయితే మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలలు రైల్వే బోర్డు నిబంధనల ప్రకారమే జరుగుతాయని కూడా అది స్పష్టం చేసింది.
ఇక ప్రస్తుతం అందరికీ ఫ్రీ ఎంఎంటీఎస్ ప్రయాణంపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ నడుస్తోంది. దీనిపై అధికారులు కూడా చర్చలు చేస్తున్నారు. అమలుకు ముందు రైల్వే బోర్డు నుండి తుది ఆమోదం ఇంకా రావలసి ఉంది.
