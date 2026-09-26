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హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు - ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పొడిగింపు, రూట్ల వివరాలివే!

హైదరాబాద్‌లో వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర రెండో రోజూ వైభవంగా కొనసాగుతోంది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా మధ్యాహ్నం వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను పొడిగిస్తున్నట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు.

Published on: Sep 26, 2026, 11:14:58 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
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భాగ్యనగరంలో గణేశ్‌ నిమజ్జన శోభాయాత్ర నిన్నటి నుంచి అత్యంత వైభవంగా, ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రశాంత వాతావరణంలో కొనసాగుతోంది. నగరం నలుమూలల నుంచి వినాయక విగ్రహాలు హుస్సేన్‌సాగర్‌తో పాటు వివిధ చెరువుల వద్దకు భారీ ఊరేగింపుగా చేరుకుంటున్నాయి. నగరంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు తలెత్తకుండా, ఉత్సవాన్ని ప్రశాంతంగా విజయవంతం చేస్తున్న భక్తులకు, ప్రజలందరికీ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ విభాగం ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపింది.

హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు
హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు

ఈ ఏడాది నిమజ్జనోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు ట్యాంక్‌బండ్, ఎన్టీఆర్ మార్గ్, నెక్లెస్ రోడ్, లిబర్టీ, మోజంజాహీ మార్కెట్ తదితర ప్రధాన ప్రాంతాలకు కుటుంబ సమేతంగా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు. నగరం నలుమూలల నుంచి ఏకకాలంలో భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు, భక్తులు రోడ్లపైకి రావడంతో రహదారుల్లో వాహనాల రాకపోకలు తీవ్రంగా మందగించాయి. దీనివల్ల నిమజ్జన ప్రక్రియ ప్రణాళిక కంటే కాస్త ఆలస్యమైందని పోలీసులు వెల్లడించారు.

నేటి మధ్యాహ్నం వరకు….

ప్రస్తుతం క్యూలైన్లలో ఇంకా అనేక విగ్రహాలు నిమజ్జనం కోసం వేచి ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వినాయక నిమజ్జన శోభాయాత్ర నేటి మధ్యాహ్నం వరకు కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. హుస్సేన్‌సాగర్‌లో విగ్రహాల నిమజ్జనాన్ని వీలైనంత త్వరగా, సురక్షితంగా పూర్తి చేయడానికి పోలీస్, ట్రాఫిక్ విభాగాల సిబ్బంది మైదానంలో ఉంటూ నిరంతరం శ్రమిస్తున్నారు.

శోభాయాత్ర సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతున్నందున, నగరంలోని ప్రధాన మార్గాల్లో నిన్న విధించిన ట్రాఫిక్ ఆంక్షలను నేడు కూడా యథాతథంగా కొనసాగిస్తున్నట్లు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది ప్రాంతాల్లో విగ్రహాల ఊరేగింపు వాహనాల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నందున సాధారణ ప్రైవేట్, వ్యక్తిగత వాహనాలకు అనుమతి నిరాకరించారు.

  • ట్యాంక్‌బండ్ పరిసరాలు
  • నెక్లెస్ రోడ్ (పి.వి.నరసింహారావు మార్గ్)
  • ఎన్టీఆర్ మార్గ్
  • పి.వి. స్టాచ్యూ కూడలి
  • ఇందిరాగాంధీ రోటరీ పరిసర ప్రాంతాలు

నగరంలో ప్రస్తుత ట్రాఫిక్ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలు పోలీసులకు సహకరించాలని సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ విజ్ఞప్తి చేసింది. అత్యవసర పనులు ఉంటే తప్ప సాధారణ ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడమో, లేదా ముందస్తుగా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవడమో చేయాలని కోరారు.

ప్రధాన రహదారులపైకి వ్యక్తిగత వాహనాలతో వచ్చి అనవసరంగా గంటల తరబడి ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుని ఇబ్బందులు పడవద్దని హెచ్చరించారు. నగర ప్రజలంతా ట్రాఫిక్ విభాగం ఎప్పటికప్పుడు జారీ చేసే అధికారిక సూచనలు, ఆంక్షల వివరాలను గమనిస్తూ నిమజ్జన ప్రక్రియ సజావుగా సాగేందుకు సహకరించాలని కోరారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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Home/Telangana/హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు - ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పొడిగింపు, రూట్ల వివరాలివే!
Home/Telangana/హైదరాబాద్‌లో కొనసాగుతున్న గణేష్ నిమజ్జనాలు - ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు పొడిగింపు, రూట్ల వివరాలివే!
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