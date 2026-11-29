ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
నీటి సరఫరాను పెంచేందుకు హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డు 10 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్
హైదరాబాద్ నీటి అవసరాలను తీర్చడానికి జలమండలి మరిన్ని ప్రణాళికలు వేస్తోంది. 10 కిలోమీటర్ల మేర పైప్లైన్ వేయాలని చూస్తోంది.
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డ్(HMWSSB), సిటీ భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఉస్మాన్సాగర్ నుండి రోజుకు అదనంగా 2.1 కోట్ల గ్యాలన్ల (MGD) తాగునీటిని తీసుకుని, షేక్పేట్ ఫిల్టర్ బెడ్స్ వద్ద ప్రతిపాదిత నీటి శుద్ధి ప్లాంట్లో దానిని శుద్ధి చేసేందుకు చూస్తోంది.
ఈ ప్రణాళికలో భాగంగా 1,200 మి.మీ, 1,300 మి.మీ వ్యాసం గల రెండు ప్రధాన తాగునీటి పైప్లైన్లను వేసేందుకు సాధ్యాసాధ్యాలను అంచనా వేయడానికి, HMWSSB మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి, హెచ్జీసీఎల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉపేందర్ రెడ్డి క్షేత్రస్థాయిలోకి వెళ్లారు. ఎంజీఐటీ, పుప్పాలగూడ బీఆర్సీ మధ్య ప్రతిపాదిత 120 అడుగుల రహదారిని తనిఖీ చేశారు.
అధికారులు పైప్లైన్ ప్రతిపాదిత మార్గంలో దాదాపు ఆరు కిలోమీటర్ల మేర నడిచి, రోడ్డు క్రాసింగ్లు, భూసేకరణ, యుటిలిటీ లైన్లు, నిర్మాణపరమైన అడ్డంకులు, పెండింగ్లో ఉన్న అనుమతులు వంటి ఆటంకాలను గుర్తించారు. రహదారి విస్తరణ ప్రాజెక్ట్తో పనులను సమన్వయం చేసుకోవాలని, పదేపదే తవ్వకాలను నివారించాలని సూచించారు. 10 కిలోమీటర్ల పైప్లైన్ల ఏర్పాటు కోసం సమగ్ర డిజైన్ను సిద్ధం చేయడంపై కూడా చర్చించారు.
ఇప్పటికే ఉన్న కాలువలు లేదా కట్టల వెంబడి పైప్లైన్లు వేయడం, అలాగే సాధ్యమైన చోట కొత్త లైన్లను ప్రస్తుతమున్న వాటికి సమాంతరంగా ఏర్పాటు చేసే అవకాశాలను పరిశీలించాలని అధికారులను కోరారు. ఈ అంచనాలో రైల్వే క్రాసింగ్లు, సొరంగ నిర్మాణ అవసరాలు, అటవీ అనుమతులు, ఇతర అనుమతులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
వేసవి కాలం సమీపిస్తున్నందున ఈ పనుల వల్ల ఇప్పటికే ఉన్న పైప్లైన్లకు నష్టం జరగకూడదని లేదా తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలగకూడదని అశోక్ రెడ్డి నొక్కి చెప్పారు. తవ్వకాల సమయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, అవసరమైతే సరఫరాకు అంతరాయం కలిగించే పనులను వర్షాకాలం తర్వాత వరకు వాయిదా వేయడాన్ని పరిగణించాలని అధికారులను కోరారు.
షేక్పేట్లో ప్రతిపాదిత 21 ఎంజీడీ శుద్ధి కర్మాగారం, ఉస్మాన్సాగర్ నుండి తీసుకున్న అదనపు నీటిని శుద్ధి చేసి సమీప ప్రాంతాలకు సరఫరా చేయడానికి హైదరాబాద్ జలమండలి ప్లాన్ చేస్తోంది. నాణ్యత లేదా భద్రత విషయంలో రాజీ పడకుండా రోడ్డు, పైప్లైన్ ప్రాజెక్టులను కలిపి ప్రణాళిక చేసి, నిర్దేశిత కాలపరిమితిలోగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ తనిఖీలో జలమండలి టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ప్రభు, సీజీఎం బలరామ రాజు, జీఎంలు సంతోష్, నరహరి, హెచ్జీసీఎల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.