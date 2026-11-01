Hyderabad : ఈ ప్రాంతాల్లో నవంబర్ 3 నుంచి 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరా బంద్
Hyderabad Water Supply : హైదరాబాద్ సిటీలోని పలు ప్రాంతాల్లో 36 గంటలపాటు తాగునీటి సరఫరా బంద్ కానుంది. భారీ లీకేజీల నేపథ్యంలో, మరమ్మతుల పనుల కోసం అంతరాయం ఏర్పడనుంది.
రాజధాని నగరంలోని పలు ప్రధాన ప్రాంతాల ప్రజలకు హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సీవరేజ్ బోర్డు (HMWSSB) ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నగరానికి గ్రావిటీ ద్వారా తాగునీటిని అందించే గండిపేట ప్రధాన కాండ్యూట్ మార్గంలో అతిగా నీటి లీకేజీలు ఏర్పడటంతో, వాటికి అత్యవసర మరమ్మతులు చేపట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఈ పనుల కారణంగా నవంబర్ 3వ తేదీ ఉదయం నుంచి నవంబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం వరకు మొత్తం 36 గంటల పాటు పలు ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సరఫరా పూర్తిగా నిలిచిపోనుంది.
జలమండలి ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. గండిపేట నీటి సరఫరా కాండ్యూట్ వ్యవస్థలో సబ్జా కాలనీ, టోలిచౌకి, మణికొండ ప్రాంతాల పరిధిలో భారీ లీకేజీలు గుర్తించారు. నీటి వృథాను అరికట్టడంతోపాటు సరఫరా వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడానికి ఈ మరమ్మతులు తప్పనిసరిగా చేయాలి.
నవంబర్ 3వ తేదీ ఉదయం 6:00 గంటల నుంచి మరమ్మతు పనుల ప్రారంభం అవుతాయి. నవంబర్ 4వ తేదీ సాయంత్రం 6:00 గంటలకు పనుల ముగిస్తారు. దీంతో పలు ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో నీటి సరఫరా నిలిచిపోనుంది. ఈ 36 గంటల వ్యవధిలో హైదరాబాద్లోని ప్రధాన సర్కిళ్లు, వార్డులు, కాలనీలలో నీటి సదుపాయం అందుబాటులో ఉండదు.
గోషామహల్, కార్వాన్ సర్కిళ్లలోని రెడ్హిల్స్, నాంపల్లి, మల్లేపల్లి, సీతారాంబాగ్, గోడేకీ ఖబర్, హిందీనగర్, గన్ఫౌండ్రీ, అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్ పరిసరాలు, న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, ఆదర్శ్నగర్, నాంపల్లి సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే కాలనీ ప్రాంతాలు, గోల్కొండ జోన్ పరిధిలోని చింతల్ బస్తీ, విజయనగర్ కాలనీ, ఓల్డ్ మల్లేపల్లి, ఆసిఫ్నగర్, అహ్మద్నగర్, కవాడిగూడ అండ్ జూబ్లీహిల్స్ సర్కిళ్లలోని కవాడిగూడ, గాంధీనగర్ వార్డుల పరిధిలోని దోమలగూడ, బంజారాహిల్స్ వార్డు పరిధిలోని పలు ప్రధాన కాలనీల్లో నీటి సరఫరా 36 గంటలు నిలిచిపోనుంది.
సుదీర్ఘంగా తాగునీటి నిలిపివేత ఉండనున్నందున సంబంధిత ప్రాంతాల నివాసితులు ముందుగానే తగినంత నీటిని నిల్వ చేసుకోవాలని వాటర్ బోర్డు సూచించింది. పనులు జరుగుతున్న సమయంలో నీటి వినియోగాన్ని పొదుపుగా చేసుకోవాలని, అనవసర వృథాను అరికట్టి అధికారులకు సహకరించాలని జలమండలి కోరింది. మరమ్మతు పనులు పూర్తయిన వెంటనే నీటి సరఫరాను యథావిధిగా పునరుద్ధరిస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More