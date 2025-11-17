సౌదీలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో 45 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే. మృతులు మెుత్తం హైదరాబాద్ వాసులు అని అధికారులు తెలిపారు. మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 8 మంది, మరో కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు మరణించారు. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లిన ప్రయాణికుల్లో మహమ్మద్ అబ్దుల్ షోయబ్ అనే యువకుడు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ప్రస్తుతం యువకుడు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
మృతుల్లో మల్లేపల్లి, బజార్ఘాట్, ఆసిఫ్నగర్ తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. మొత్తం 54 మంది కలిసి నవంబరు 9న హైదరాబాద్ నుంచి జెడ్డాకు వెళ్లారు. నవంబరు 23 వరకు టూర్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఇందులో నలుగురు వ్యక్తులు నిన్న కారులో మదీనాకు వెళ్లగా.. మరో నలుగురు మక్కాలోనే ఉన్నారు. మిగతా 46 మంది మక్కా నుంచి మదీనాకు బస్సులో బయలుదేరగా ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో ఒక యువకుడు బతికాడు. మిగిలిన 45 మంది మరణించారు.
సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ స్పందించారు. మక్కా యాత్రకు వెళ్లిన ప్రయాణికులు చనిపోయవడం బాధకరమని అన్నారు. బస్సు ప్రమాదంలో హైదరాబాద్కు చెందినవారు చనిపోయారని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్లినవారిలో మహమ్మద్ షోయబ్ అనే వ్యక్తి మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని వెల్లడించారు. ప్రమాదంలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలియజేశారు.
ఈ ప్రమాదంలో హైదరాబాద్ మల్లేపల్లికి చెందిన 18 మంది మరణించినట్టుగా అధికారులు తెలిపారు. మృతుల పేర్లు వెల్లడించడంతో వారి కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
జెడ్డాలోని కాన్సులేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా 24×7 కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేసింది. హెల్ప్లైన్ సంప్రదింపు వివరాలు 8002440003 (టోల్ ఫ్రీ) లేదా 0122614093 లేదా 0126614276 లేదా 0556122301 (వాట్సాప్) ద్వారా సంప్రదించవచ్చు.
బాధితుల కుటుంబాల కోసం తెలంగాణ సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఆ నంబర్లు +91 79979 59754 మరియు +91 99129 19545.
తెలంగాణ భవన్, న్యూఢిల్లీలోని కంట్రోల్ రూమ్ కాంటాక్ట్ నంబర్లు +91 98719 99044, +91 99583 22143 (CH. చక్రవర్తి, పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్), +91 96437 23157.
News/Telangana/సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో బతికింది ఒక్కరే.. 54 మంది వెళ్లగా 45 మంది మృతి!
News/Telangana/సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో బతికింది ఒక్కరే.. 54 మంది వెళ్లగా 45 మంది మృతి!