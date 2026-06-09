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    IIT Hyderabad Recruitment : ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో నాన్‌ టీచింగ్‌ ఉద్యోగాలు - ఖాళీలు, దరఖాస్తు వివరాలు

    IIT Hyderabad Non Teaching Recruitment 2026 : ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (IIT), హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 21 నాన్-టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

    Published on: Jun 09, 2026 3:26 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
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    IIT Hyderabad Non Teaching Recruitment 2026 : ప్రతిష్టాత్మక జాతీయ విద్యాసంస్థ అయిన 'ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ' (IIT) హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ ప్రకటన జారీ అయింది. ఖాళీగా ఉన్న పలు గ్రూప్-బి, గ్రూప్-సి కేటగిరీలకు చెందిన నాన్-టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం అర్హులైన వారి నుంచి ఆన్ లైన్ విధానంలో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. మొత్తం 21 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

    ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఉద్యోగ ప్రకటన
    ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఉద్యోగ ప్రకటన
    • జూనియర్ ఇంజినీర్ (సివిల్): 01 పోస్టు
    • జూనియర్ ఇంజినీర్ (ఎలక్ట్రికల్): 01 పోస్టు
    • ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్ (పీటీఐ): 02 పోస్టులు
    • అకౌంటెంట్: 5 పోస్టులు
    • జూనియర్ టెక్నీషియన్ : వివిధ సాంకేతిక విభాగాల్లో కలిపి మొత్తం 12 పోస్టులు ఉన్నాయి.

    అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే పోస్టును బట్టి సంబంధిత సబ్జెక్టు లేదా ట్రేడ్‌లో ఐటీఐ (ITI), డిప్లొమా, బీఈ/బీటెక్ (B.E/B.Tech), బి.పి.ఎడ్ లేదా కామర్స్/ఫైనాన్స్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. విద్యార్హతలతో పాటు నోటిఫికేషన్‌లో నిర్దేశించిన విధంగా ఆయా రంగాలలో కనీస పని అనుభవం ఉండాలి.

    దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల గరిష్ఠ వయోపరిమితి 35 ఏళ్లు మించకూడదు (దరఖాస్తు ముగింపు తేదీ నాటికి). కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ వర్గాలకు గరిష్ఠ వయస్సులో సడలింపు ఉంటుంది. దీని ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్లు, ఓబీసీ (NCL) అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్లు, దివ్యాంగులకు (PwD) వారి కేటగిరీని బట్టి 10 నుండి 15 ఏళ్ల వరకు వయో సడలింపు లభిస్తుంది.

    అప్లికేషన్ ప్రాసెస్….

    అర్హులైన అభ్యర్థులు ఐఐటీ హైదరాబాద్ అధికారిక కెరీర్ పోర్టల్ ( https://www.iith.ac.in/careers/ ) ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తు రుసుముగా రూ.500 చెల్లించాలి. ఎస్సీ (SC), ఎస్టీ (ST), దివ్యాంగులు (PwD), ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS), మాజీ సైనికులు.మహిళా అభ్యర్థులకు ఎలాంటి దరఖాస్తు రుసుము లేదు. వారు ఉచితంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. జూలై 20, 2026 తేదీని తుది గడువుగా నిర్ణయించారు.

    అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ మూడు అంచెల్లో పారదర్శకంగా జరుగుతుంది. మొదట ప్రిలిమినరీ రాత పరీక్ష (స్క్రీనింగ్ టెస్ట్) నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ప్రతిభ చూపిన వారికి స్కిల్ టెస్ట్ లేదా ట్రేడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. చివరిగా నిర్వహించే ఫైనల్ రాత పరీక్షలో సాధించిన మార్కులు, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఆధారంగా అభ్యర్థులను తుది ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తారు.

    ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి ఈ ఉద్యోగ నోటిపికేషన్ వివరాలతో పాటు అప్లికేషన్ లింక్స్ చూడొచ్చు.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

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    Home/Telangana/IIT Hyderabad Recruitment : ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో నాన్‌ టీచింగ్‌ ఉద్యోగాలు - ఖాళీలు, దరఖాస్తు వివరాలు
    Home/Telangana/IIT Hyderabad Recruitment : ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో నాన్‌ టీచింగ్‌ ఉద్యోగాలు - ఖాళీలు, దరఖాస్తు వివరాలు
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