IIT Hyderabad Recruitment : ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ల్యాబ్ హెల్పర్ ఉద్యోగాలు - వెంటనే అప్లయ్ చేసుకోండి
IIT Hyderabad Recruitment 2026 :ఐఐటీ హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. ఇందులో భాగంగా ల్యాబ్ హెల్పర్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చి 2వ తేదీలోపు అప్లయ్ చేసుకోవాలి.
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ నుంచి ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ జారీ అయింది. సివిల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో ల్యాబ్ హెల్పర్ పోస్టులను రిక్రూట్ చేయనున్నారు. రెండు ఖాళీలున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు. తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన భర్తీ చేసే ఈ పోస్టుల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు.
కేంద్ర లేదా రాష్ట్రానికి చెందిన సంస్థల్లో స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీరింగ్ ల్యాబ్ పరికరాల నిర్వహణలో కనీసం ఒక ఏడాది అనుభవం ఉండాలి. వెల్డింగ్, కటింగ్ & డ్రిల్లింగ్లో నైపుణ్యం తప్పనిసరి. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థి వయసు 30 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి.
ఈ పోస్టకు ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.25,000 వరకు జీతం చెల్లిస్తారు. ఎంపికైన వారు… ల్యాబ్ పరీక్షల కోసం స్టీల్ శాంపిల్స్ను వెల్డింగ్, కటింగ్ అండ్ డ్రిల్లింగ్ ద్వారా సిద్ధం చేయడం, ల్యాబ్ టీమ్ తో కలిసి పనిచేయడం వంటి విధులను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది.
కెరీర్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేస్తే Temporary Positions లో ఈ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
నోటిఫికేషన్ లింక్ పై క్లిక్ చేసి పీడీఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులోనే గూగుల్ అప్లికేషన్ లింక్ ఉంటుంది.
దీనిపై క్లిక్ చేసి మీ వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి.
దీంతో మీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.
అర్హులైన అభ్యర్థులు మార్చి 2, 2026వ తేదీలోపే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేసుకోవాలి. గడువు పొడిగింపు ఉండదు.
సెలెక్షన్ ప్రాసెస్….
దరఖాస్తు చేసుకున్న వారి అకడమిక్ రికార్డులు, పని అనుభవం వివరాలను పరిశీలిస్తారు. అర్హతలు ఉన్నవారిని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు. వారిని మాత్రమే ఇంటర్వ్యూలకు ఎంపిక చేస్తారు. మెయిల్ ద్వారా సమాచారం పంపిస్తారు. అభ్యర్థులకు ఏమైనా సందేహాలు,సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే… ssrg@ce.iith.ac.in కు ఈమెయిల్ చేయాలని నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.