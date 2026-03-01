Edit Profile
    Central Bank of India : ప్రముఖ బ్యాంకులో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టులు- రిజిస్ట్రేషన్​ షురూ..

    Central Bank of India recruitment : టెక్నాలజీ, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ రంగాల్లో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అవకాశాన్ని అందించింది. వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 01, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బ్యాంకింగ్ రంగంలో సాంకేతిక, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ విభాగాల్లో కెరీర్​ని నిర్మించుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులకు సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ మేరకు వివిధ టెక్నాలజీ, రిస్క్ డొమైన్‌లలో స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ల (ఎస్​ఓ) నియామకం కోసం ఈ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. వివిధ స్కేల్స్ కింద మొత్తం 275 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నట్లు బ్యాంక్ ప్రకటించింది.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026..
    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026..

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు, రిజిస్ట్రేషన్..

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026 కోసం ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైంది. ఆసక్తి, అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు మార్చ్​ 23 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను ఐబీపీఎస్ అధికారిక పోర్టల్ ibpsreg.ibps.in/cbisofeb26/ ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఆన్‌లైన్ పరీక్ష ఏప్రిల్ 2026లో జరుగుతుంది. అదే నెలలో ఇంటర్వ్యూలను కూడా నిర్వహించనున్నారు.

    చివరి నిమిషంలో ఎదురయ్యే సాంకేతిక ఇబ్బందులను నివారించడానికి గడువు ముగియక ముందే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని బ్యాంక్ అభ్యర్థులకు సూచించింది.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..

    స్టెప్​ 1- ముందుగా అధికారిక పోర్టల్ ibpsreg.ibps.in/cbisofeb26/ ను సందర్శించండి.

    స్టెప్​ 2- అక్కడ కనిపిస్తున్న "Click Here for New Registration" ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

    స్టెప్​ 3- మీ వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయండి.

    స్టెప్​ 4- ప్రాథమిక వివరాలు నమోదు చేశాక, ఒక ప్రొవిజనల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ జనరేట్ అవుతాయి. ఇవి మీ ఈమెయిల్, ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా అందుతాయి.

    స్టెప్​ 5- ఆ క్రెడెన్షియల్స్‌తో లాగిన్ అయ్యి, అప్లికేషన్ ఫారమ్‌లోని వివరాలన్నీ జాగ్రత్తగా నింపండి.

    స్టెప్​ 6- వివరాలన్నీ సరిచూసుకోవడానికి "సేవ్​ అండ్​ నెక్ట్స్​" ఆప్షన్‌ను ఉపయోగించండి. ఫైనల్ సబ్మిషన్‌కు ముందు ప్రతి వివరమూ కరెక్ట్‌గా ఉందో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేసుకోండి.

    స్టెప్​ 7- అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేసి అప్‌లోడ్ చేయండి.

    స్టెప్​ 8- ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు రుసుమును చెల్లించండి.

    స్టెప్​ 9- ఫారమ్‌ను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కన్ఫర్మేషన్ పేజీని ప్రింట్ తీసుకోండి.

    (గమనిక: 'Complete Registration' బటన్ నొక్కిన తర్వాత ఎలాంటి మార్పులు చేయడానికి అవకాశం ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోండి).

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- ఖాళీల వివరాలు..

    సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ (Java, Dot Net), మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్‌మెంట్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిజిటల్ ఛానల్ మేనేజ్‌మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, నెట్‌వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, క్లౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్, విండోస్, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డేటా ఇంజనీరింగ్, డేటా సైన్స్, DevSecOps, రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్, ఐటీ ఆఫీసర్, జనరేటివ్ ఏఐ వంటి మొత్తం 275 పోస్టుల కోసం బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- రిజర్వేషన్ల వారీగా ఖాళీలు..

    మొత్తం ఖాళీలలో ఎస్సీలకు 41, ఎస్టీలకు 20, ఓబీసీలకు 74, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు (ఈడబ్ల్యూఎస్​) 27, అన్‌రిజర్వ్‌డ్ కేటగిరీకి 113 పోస్టులు కేటాయించారు. అలాగే, నిర్దేశిత వైకల్యం కలిగిన వ్యక్తుల (పీడబ్ల్యూబీడీ) కోసం 11 పోస్టులు రిజర్వ్ చేశారు.

    సెంట్రల్​ బ్యాంక్​ ఆఫ్​ ఇండియా రిక్రూట్​మెంట్​ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    అర్హతలను లెక్కించడానికి జనవరి 31, 2026ను కటాఫ్ తేదీగా నిర్ణయించారు. చాలా వరకు పోస్టులకు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి సంబంధిత విభాగాల్లో పూర్తిస్థాయి బీఈ/ బీటెక్​ డిగ్రీ లేదా ఎంసీఏ కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థులకు పోస్టు స్థాయిని బట్టి 2 నుంచి 10 ఏళ్ల మధ్య పోస్ట్-క్వాలిఫికేషన్ పని అనుభవం ఉండాలి. కొన్ని పోస్టులకు ఒరాకిల్, రెడ్ హాట్, వీఎంవేర్, మైక్రోసాఫ్ట్, స్ప్రింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ వంటి రంగాల్లో ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్లు ఉండటం తప్పనిసరి లేదా ప్రాధాన్యతగా పరిగణిస్తారు.

    మరిన్ని వివరాల కోసం అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్​సైట్​ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

