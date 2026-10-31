హైదరాబాద్ ఇన్ఫోసిస్ భారీ విస్తరణ: పోచారంలో కొత్త బ్లాక్ ప్రారంభం
హైదరాబాద్ పోచారంలోని ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్లో 11 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన కొత్త సాఫ్ట్వేర్ బ్లాక్ను ప్రారంభించారు. 10 వేల సీట్ల సామర్థ్యంతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ కేంద్రం ద్వారా హైబ్రిడ్ విధానంలో 13 వేల మందికి పైగా ఐటీ ఉద్యోగులకు కొత్తగా వసతి లభించనుంది.
తెలంగాణ ఐటీ రంగానికి మరో భారీ ఊపు లభించింది. ప్రముఖ భారతీయ ఐటీ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్ తన హైదరాబాద్ పోచారం క్యాంపస్లో 11 లక్షల చదరపు అడుగుల నిర్మిత విస్తీర్ణంతో నిర్మించిన నూతన సాఫ్ట్వేర్ అభివృద్ధి బ్లాక్ను శుక్రవారం వైభవంగా ప్రారంభించింది. ఈ నూతన సదుపాయం అందుబాటులోకి రావడంతో క్యాంపస్లో కొత్తగా 10,000 సీట్లు తోడయ్యాయి. హైబ్రిడ్ పని విధానం ద్వారా మరో 13,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులకు వసతి కల్పించే సామర్థ్యం ఈ కేంద్రానికి ఉంది.
కీలక విభాగాల్లో సేవలు.. ప్రముఖుల సమక్షంలో ప్రారంభం
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఇంజినీరింగ్, మరుసటి తరం డిజిటల్ సేవల రంగాల్లో అంతర్జాతీయంగా వస్తున్న డిమాండ్ను అందుకోవడానికి ఈ విస్తరణ ఎంతగానో దోహదపడనుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క, ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి డి. శ్రీధర్ బాబుతో పాటు ఇన్ఫోసిస్ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
450 ఎకరాలు.. 8 సాఫ్ట్వేర్ బ్లాక్లు
మొత్తం 450 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించిన ఇన్ఫోసిస్ పోచారం డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో ఇప్పటివరకు 45.8 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంతో 7 సాఫ్ట్వేర్ బ్లాక్లు సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు 8వ బ్లాక్ అందుబాటులోకి రావడంతో క్యాంపస్ మొత్తం నిర్మిత విస్తీర్ణం 56.8 లక్షల చదరపు అడుగులకు పెరిగింది. ఈ కొత్త బ్లాక్ డిజైన్ ప్రకారం, సిబ్బంది అందరూ ఒకే సమయంలో క్యాంపస్కు రావలసిన అవసరం లేకుండా, హైబ్రిడ్ మోడల్ ద్వారా 13,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు విధులను నిర్వహించవచ్చు.
బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ (బీఎఫ్ఎస్ఐ), రిటైల్, లైఫ్ సైన్సెస్, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లోని గ్లోబల్ క్లయింట్లకు ఈ పోచారం కేంద్రం సేవలను అందిస్తోంది.
"ఈ నూతన సదుపాయం మా కార్యకలాపాలను మరింత వేగంగా విస్తరించడానికి, ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు కలిగిన నిపుణులను తయారు చేయడానికి, గ్లోబల్ క్లయింట్లకు అవసరమైన సాంకేతిక మార్పులను అందించడానికి తోడ్పడుతుంది. వ్యాపార సంస్థలు ఏఐ సాంకేతికతను భారీగా స్వీకరిస్తున్న తరుణంలో, ఈ క్యాంపస్ నూతన ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించే వ్యూహాత్మక కేంద్రంగా నిలుస్తుంది" అని ఇన్ఫోసిస్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సీఎఫ్ఓ) జయేష్ పేర్కొన్నారు.
రెండో త్రైమాసికంలో స్థిరమైన వృద్ధి
ఇదిలా ఉంటే, అక్టోబర్ 23న ఇన్ఫోసిస్ ప్రకటించిన రెండో త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలలో కంపెనీ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన ₹7,364 కోట్ల నికర లాభంతో పోలిస్తే, ఈసారి 6.2 శాతం వృద్ధితో ₹7,823 కోట్లకు లాభం చేరుకుంది. ఏఐ ఆధారిత ప్రాజెక్టులు పెరగడం కంపెనీ లాభాల వృద్ధికి ఊతమిచ్చింది.
ఆదాయం పరంగా చూస్తే, గతేడాది రూ.44,490 కోట్లుగా ఉన్న ఏకీకృత ఆదాయం ఈసారి 10.2 శాతం పెరిగి రూ.49,244 కోట్లకు చేరింది.
ఏఐ ఆదాయంలో 29 శాతం పెరుగుదల
ఈ త్రైమాసికంలో ఇన్ఫోసిస్ ఏకంగా 5.2 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన భారీ ఒప్పందాలను సొంతం చేసుకుంది. ఇందులో ఏడేళ్ల కాలానికి సంబంధించి 2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన ఒక మెగా కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉంది. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధికి ఈ ఒప్పందం 1 శాతానికి పైగా దోహదపడుతుందని ఇన్ఫోసిస్ సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సలిల్ పరేఖ్ తెలిపారు.
"మా ఏఐ విభాగం ద్వారా మొత్తం ఆదాయంలో 10.5 శాతం సమకూరింది. మునుపటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఏఐ ఆదాయం 29 శాతం మేర పెరిగింది. కంపెనీలు భారీ స్థాయిలో ఏఐ వైపు అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో ఈ వృద్ధి మా మార్కెట్ స్థానాన్ని, కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని చాటుతోంది" అని సలిల్ పరేఖ్ వివరించారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగాన్ని ప్రధాన వృద్ధి అవకాశంగా పేర్కొన్న ఆయన, అత్యాధునిక ఏఐ మోడల్స్ ద్వారా సెక్యూరిటీ వ్యవస్థలను రూపొందించడంలో కస్టమర్లకు సాయపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆదాయ వృద్ధి అంచనా తగ్గింపు.. పెరిగిన సిబ్బంది
రెండో త్రైమాసికంలో మంచి ఫలితాలు సాధించినప్పటికీ, మార్కెట్లో ధరల ఒత్తిడి కారణంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధి అంచనాను ఇన్ఫోసిస్ స్వల్పంగా తగ్గించింది. గతంలో 1.5 శాతం నుండి 3 శాతంగా అంచనా వేసిన స్థిర కరెన్సీ (Constant Currency) ఆదాయ వృద్ధిని ఇప్పుడు 1 శాతం నుండి 2 శాతానికి కుదించింది.
అయినప్పటికీ, నిర్వహణ మార్జిన్ (Operating Margin) 21 శాతం వద్ద స్థిరంగా కొనసాగింది. ఏడాది మొత్తానికి నిర్వహణ మార్జిన్ అంచనాను 20 శాతం నుండి 22 శాతం మధ్యనే నిలిపింది. ఇక వ్యాపార విస్తరణకు అనుగుణంగా సమీక్షా కాలంలో ఇన్ఫోసిస్ నికరంగా 4,000 మంది కొత్త ఉద్యోగులను తమ సంస్థలో చేర్చుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More