Telangana Govt : మహిళా సంఘాలకు శుభవార్త - వడ్డీ లేని రుణ పరిమితి రూ.10 లక్షలకు పెంపు
రాష్ట్రంలోని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల (SHG) ఆర్థిక బలోపేతం కోసం ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. వడ్డీ లేని రుణ పరిమితిని రూ. 5 లక్షల నుంచి రూ. 10 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు మంత్రి సీతక్క ప్రకటించారు.
రాష్ట్రంలోని మహిళా సంఘాలకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపి కబురు అందించింది. మహిళా సంఘాలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సున్నా వడ్డీ రుణాల పరిమితిని రెట్టింపు చేసింది. వడ్డీ లేని రుణాలను రూ.5 లక్షల వరకూ అందిస్తున్నారు. అయితే ఈ మొత్తాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఐదు లక్షల నుంచి రూ.10లక్షలకు పెంచింది. ఈ విషయాన్ని మహిళా, శిశు సంక్షేమశాఖ మంత్రి సీతక్క వెల్లడించారు.
గురువారం జ్యోతిబా ఫూలే ప్రజా భవన్లో జరిగిన మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల వార్షిక రుణ ప్రణాళిక (2026–27) ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి సీతక్క ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా సంఘాలకు సంబంధించి పలు కీలక ప్రకటనలు చేశారు.
రుణ పరిమితి పెంపు….
అర్హులైన మహిళా సంఘాలకు ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.5 లక్షల వడ్డీ లేని రుణ పరిమితిని రూ.10 లక్షలకు పెంచుతున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు. స్వయం సహాయక సంఘాలు తీసుకునే రూ.10 లక్షల వరకు బ్యాంక్ రుణాలపై అయ్యే పూర్తి వడ్డీ భారాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని ఆమె వెల్లడించారు. ఇందుకోసం ఈ ఏడాది రూ. 2,500 కోట్లు కేటాయించామన్నారు.
2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను మహిళా సంఘాలకు రూ. 26,621.47 కోట్ల బ్యాంక్ క్రెడిట్ అందించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గత ఏడాది (2025-26) రూ,25,228.89 కోట్ల రుణాలు అందించడం జరిగింది.
"మహిళా సాధికారతే తెలంగాణ ప్రగతి" అనే నినాదంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి సీతక్క తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఒక కోటి మంది మహిళా కోటీశ్వరులను (Millionaires) సృష్టించడమే తమ లక్ష్యమని ఆమె పునరుద్ఘాటించారు. ఇప్పటికే 40 శాతం ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వహణను మహిళా సంఘాలకే అప్పగించినట్లు గుర్తుచేశారు.
మహిళా సంఘాలు తీసుకున్న రుణాలను సక్రమంగా తిరిగి చెల్లిస్తున్నారని… ఎన్పీఏ (NPA) శాతం కేవలం 1.40 మాత్రమే ఉందని మంత్రి సీతక్క ప్రశంసించారు. ముఖ్యంగా నిర్మల్ జిల్లాలో సున్నా శాతం ఎన్పీఏ సాధించడం గర్వకారణమని…. ఆ జిల్లాను మిగిలిన వారు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కోరారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలు ఉద్యోగార్థుల నుంచి ఉద్యోగ సృష్టికర్తలుగా మారుతున్నారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
