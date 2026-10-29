JNVST Class 6 Hall Ticket : నవోదయ 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్ష హాల్ టికెట్స్ విడుదల.. నవంబర్ 28న పరీక్ష
JNVST Class 6 Hall Ticket : జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సమితి ఆరో తరగతి ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించి హాల్ టికెట్లు విడుదల చేసింది. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నవంబర్ 28న పరీక్ష జరగనుంది.
జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సమితి(NVS) 6వ తరగతి ప్రవేశ పరీక్షకు సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో పెట్టింది. ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తమ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి అధికారిక వెబ్సైట్ navodaya.gov.in నుండి తమ హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల కోసం మొదటి దశ ప్రవేశ పరీక్ష నవంబర్ 28, 2026న నిర్వహించనున్నారు. నవోదయ విద్యాలయ సమితి 6వ తరగతి ప్రవేశాల కోసం జవహర్ నవోదయ విద్యాలయ సెలక్షన్ టెస్ట్ (JNVST) 2027-28కి సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించడానికి అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమ అడ్మిట్ కార్డు ప్రింటౌట్ వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
అడ్మిట్ కార్డులో అభ్యర్థి పేరు, రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, పరీక్షా కేంద్రం, రిపోర్టింగ్ సమయం, పరీక్షా రోజున పాటించాల్సిన సూచనలు వంటి ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంటాయి. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు హాల్ టిక్కెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత అందులోని వివరాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాలి.
JNVST 6వ తరగతి అడ్మిట్ కార్డ్ 2026 డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం
అధికారిక NVS వెబ్సైట్ navodaya.gov.inని సందర్శించండి.
JNVST 6వ తరగతి ప్రవేశం లేదా అడ్మిట్ కార్డ్ విభాగాన్ని ఓపెన్ చేయండి.
6వ తరగతి అడ్మిట్ కార్డ్ 2027కి సంబంధించిన లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీని నమోదు చేయండి.
వివరాలను సమర్పించి, అడ్మిట్ కార్డును చూడండి.
హాల్ టిక్కెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని పరీక్ష కోసం దాని ప్రింటౌట్ను తీసుకోండి. విద్యార్థులు ముద్రించిన ప్రతిని భద్రపరుచుకుని, 2026 నవంబర్ 28న పరీక్షా కేంద్రానికి తీసుకువెళ్లాలి. హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత, అభ్యర్థులు వివరాలను సరిచూసుకోవాలి. విద్యార్థి పేరు, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, ఇతర దరఖాస్తు వివరాలు, పరీక్షా కేంద్రం చిరునామా, పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాల్సిన సమయం, పరీక్షా రోజున పాటించాల్సిన సూచనలు చూసుకోవాలి.
ఏదైనా తేడా లేదా పొరపాటు కనిపిస్తే, తల్లిదండ్రులు పరీక్షకు ముందే స్పష్టత కోసం అధికారిక NVS మార్గాల ద్వారా సంబంధిత అధికారులను సంప్రదించాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More