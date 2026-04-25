Kavitha New Party : కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ ప్రకటన.. ఈ ఏరియాలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!
Kavitha New Party : మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుమార్తె, జాగృతి వ్యవస్థాపకురాలు కల్వకుంట్ల కవిత పార్టీ ప్రకటిస్తున్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి మరో కొత్త పార్టీ రానుంది.
మేడ్చల్ జిల్లాలోని మునిరాబాద్లో అధ్వయ కన్వెన్షన్ వేదికగా కొత్త రాజకీయ పార్టీని ఏప్రిల్ 25న కల్వకుంట్ల కవిత ప్రకటిస్తున్నారు. పార్టీ ఆవిర్భావ సభకు జాగృతి శ్రేణులతోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కవిత మద్దతుదారులు అధిక సంఖ్యలో హాజరుకానున్నారు. సరిగా ఉదయం 10 గంటలకు పార్టీ పేరును ప్రకటిస్తారు, జెండా ఆవిష్కరిస్తారు. ఉద్యమకారులను పెద్ద సంఖ్యలోఈ సభకు ఆహ్వానించారు.
వరంగల్ కాకతీయ కళా తోరణం ఆకృతిలో ప్రధాన ద్వారం ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 10 గంటలకు పార్టీ పేరు ప్రకటన ఉంటుంది. అనంతరం పార్టీ జెండావిష్కరణ జరుగుతుంది. సభకు వచ్చే అతిథులకు 34 రకాల తెలంగాణ వంటకాలతో భోజనాలు ఉంటాయి.
కవిత రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభోత్సవానికి ముందు, సైబరాబాద్ పోలీసులు మునిరాబాద్ ఏరియాలో రోజంతా భారీ ట్రాఫిక్ రద్దీ ఉంటుందని హెచ్చరిస్తూ ట్రాఫిక్ సలహా జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉదయం 5 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ట్రాఫిక్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడటం, వాహన ర్యాలీల కారణంగా ముఖ్యంగా మునీరాబాద్ చుట్టుపక్కల NH-44, అంతర్గత గ్రామ రహదారులపై ట్రాఫిక్ రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది.
మునీరాబాద్ గ్రామ రహదారుల్లోకి భారీ వాహనాల ప్రవేశాన్ని నిషేధిస్తామని, కండ్లకోయ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ లేన్ల ద్వారా దారి మళ్లింపులు ఏర్పాటు చేస్తామని పోలీసులు తెలిపారు. పూడూరు గ్రామ వై-జంక్షన్, సీఎంఆర్ కాలేజ్ ఎక్స్ రోడ్ల వంటి కీలక కూడళ్ల వద్ద, వాహనాలను మేడ్చల్, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల వైపు మళ్లిస్తారు. సమావేశానికి హాజరయ్యే వాహనాలను మాత్రమే సభా ప్రాంగణంలోకి అనుమతిస్తారు.
రద్దీ సమయాల్లో మునీరాబాద్ మార్గాన్ని తప్పించి, మేడ్చల్, కిస్తాపూర్, సమీప ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఉపయోగించి ముందుగానే ప్రయాణాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని ప్రయాణికులకు పోలీసులు సూచించారు. ప్రజలు సహకరించాలని సైబరాబాద్ పోలీసులు కోరారు.
