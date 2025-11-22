ఇవాళ తెలంగాణ డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోనున్న పలువురు మావోయిస్టులు - లిస్టులో కీలక నేతలు..!

ఓవైపు వరుస ఎన్ కౌంటర్లు… మరోవైపు అగ్రనేతల లొంగుబాట్లతో కకావికలం అవుతున్న మావోయిస్ట్ పార్టీకి మరో షాక్ తగలనుంది. ఇవాళ తెలంగాణ పోలీసుల సమక్షంలో 30 మందికిపైగా మావోయిస్టులు లొంగుబాటుకు సిద్ధమయ్యారు. వీరిలో కీలక నేతలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాష్ట్ర డీజీపీ వివరాలను వెల్లడించనున్నట్లు సమాచారం.
కీలక నేతలు…!
ఇవాళ లొంగిపోయే వారిలో కేంద్ర, రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఉంటారని తెలుస్తోంది. మావోయిస్టు అగ్రనేత ఆజాద్తో పాటు కీలక సభ్యులుగా ఉన్న రమేష్, అప్పాశి నారాయణ, ఎర్రాలు లొంగిపోతారని తెలుస్తోంది. వీరితో పాటు మరికొంత మంది సభ్యులు లొంగిపోయేందుకు సిద్ధమైయ్యారని సమాచారం.
ఇటీవలే మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు తక్కళ్లపల్లి వాసుదేవ రావు అలియాస్ ఆశన్న లొంగిపోయారు. ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం సమక్షంలో ఆయుధాలను విడించారు. ఆయనే కాకుండా మల్లోజుల వేణుగోపాల్ కూడా మహారాష్ట్ర సీఎం సమక్షంలో లొంగిపోయారు. వీరే కాకుండా…. చాలా మంది మావోయిస్టు పార్టీ సభ్యులు ఆయుధాలను వీడిచి జనజీవన స్రవంతిలోకి వస్తున్నారు.
తాజాగా ఏపీలోని మారేడుమిల్లిలో రెండు ఎన్ కౌంటర్లు జరిగాయి. వీటిలో మావోయిస్ట్ పార్టీ అగ్రనేతగా పేరొందిన హిడ్మా ఎన్ కౌంటర్ అయ్యాడు. అతనే కాకుండా టెక్ శంకర్ కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఏకకాలంలో ఏపీ వ్యాప్తంగా 50 మంది మావోయిస్టులు కూడా అరెస్ట్ కాగా… వీరిని రిమాండ్ కు తరలించారు. ఉత్తర భారతం నుంచి దక్షణ భారతం వరకు కూడా ఎక్కడా కూడా మావోయిస్టుల ఉనికి లేకుండా చేస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం పదే పదే చెబుతోంది.
తక్షణమే మిగిలిన మావోయిస్టులు కూడా లొంగిపోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. లేకపోతే ఆపరేషన్ కగార్ ఆగదని స్పష్టం చేస్తోంది. ఆయుధాలను విడిచి జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని సూచిస్తోంది. వరుస ఎన్ కౌంటర్లు, లొంగుబాటులు జరుగుతున్న ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అడవిలో ఉన్న మిగతా మావోయిస్టులు ఆలోచనలో పడిపోతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ లొంగుబాట్లు కొనసాగే అవకాశం ఉందని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
