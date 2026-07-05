తెలంగాణలో జులై 10న విద్యాసంస్థల రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్.. లెఫ్ట్ విద్యార్థి సంఘాల పిలుపు!
తెలంగాణలో జులై 10న విద్యాసంస్థల రాష్ట్రవ్యాప్త బంద్కు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల పిలుపునిచ్చాయి. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు, డిమాండ్ల సాధనకు విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు బంద్కు సహకరించాలని కోరాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయంగా లెఫ్ట్ (వామపక్ష) విద్యార్థి సంఘాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. విద్యార్థుల హక్కులు, విద్యావ్యవస్థ బలోపేతం కోసం జులై 10వ తేదీన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఈ బంద్కు సహకరించాలని కోరాయి.
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన, అందరికీ సమానమైన నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ బంద్ నిర్వహిస్తున్నట్లు విద్యార్థి సంఘాలు ఒక ప్రకటనలో తెలిపాయి. ఆలిండియా స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ (AISF), స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (SFI), ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం (PDSU) సంయుక్తంగా ఈ రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనకు పిలుపునిచ్చాయి.
విద్యార్థి సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల మనుగడను కాపాడేందుకు ఈ కింది ప్రధాన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచుతున్నట్లు లెఫ్ట్ సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి.
రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో ఖాళీగా ఉన్న అన్ని రకాల టీచింగ్(బోధన), నాన్-టీచింగ్ (బోధనేతర) పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలి.
ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో ఇష్టారాజ్యంగా పెంచేస్తున్న ఫీజులను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం కఠినమైన నిబంధనలు, చట్టాలను తీసుకురావాలి.
ప్రభుత్వ బడులు, కాలేజీలలో తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు, బెంచీలు, ల్యాబ్లు వంటి కనీస ప్రాథమిక సదుపాయాలను కల్పించి వాటిని బలోపేతం చేయాలి.
ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థను నిర్వీర్యం కాకుండా కాపాడుకోవడానికి, నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి కల్పించడానికి ఈ బంద్ ఎంతో అవసరమని వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. విద్యాసంస్థల మూసివేత ద్వారా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి, విద్యార్థుల సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటామని వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాల నేతలు స్పష్టం చేశారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More