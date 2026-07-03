కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెలలోనే 3-4% డీఏ పెంపు? లెక్కలు ఇవే
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు అందించే కరువు భత్యం (DA) ఈ నెలలో మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (AICPI) గణాంకాల ప్రకారం, జూలైలో డీఏ 3 నుండి 4 శాతం వరకు పెరగవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతనాలను సర్దుబాటు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు డీఏ (Dearness Allowance) ను సవరిస్తుంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ 2 శాతం డీఏ పెంపును ప్రకటించింది (ఇది జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది). దీనివల్ల డీఏ బేసిక్ పేలో 58% నుండి 60% కి చేరింది.
తాజాగా అందుతున్న నివేదికల ప్రకారం.. దేశంలో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించేందుకు కేంద్రం ఈ నెలలో (జూలై) ఉద్యోగులకు మరో 3 నుండి 4 శాతం వరకు డీఏ పెంపును ప్రకటించే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
డీఏ పెంపును సూచిస్తున్న గణాంకాలు
లేబర్ బ్యూరో ఇంకా జూన్ నెలకు సంబంధించిన 'ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్' (AICPI-IW) అధికారిక డేటాను విడుదల చేయాల్సి ఉంది. అయితే ప్రస్తుత ట్రెండ్స్ ప్రకారం:
- ఏప్రిల్ 2026 లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 3.48% కి, ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 4.20% కి పెరిగింది.
- మార్చి 2026 లో AICPI-IW సూచీ 149.1 గా ఉండగా, ఏప్రిల్లో 149.9 కి, మే నెలలో 150.8 కి పెరిగింది.
- మే నెల వృద్ధి రేటు ఆధారంగా లెక్కిస్తే.. జూన్ 2026 నాటికి ఈ సూచీ సుమారు 151.7 కి చేరుకోవచ్చని అంచనా.
ఈ అంచనాల ప్రకారం.. గడచిన 12 నెలల సగటు సూచీ దాదాపు 148.63 గా ఉండే అవకాశం ఉంది. 7వ వేతన సంఘం (7th Pay Commission) సూచించిన ఫార్ములా ప్రకారం దీనిని లెక్కిస్తే.. డీఏ శాతం సుమారు 63.7% కి చేరుకుంటుంది. ప్రస్తుతం డీఏ 60% వద్ద ఉన్నందున, నికర పెంపు దాదాపు 3.7% గా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం సాధారణంగా దీనిని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఉద్యోగులకు 3% లేదా 4% డీఏ పెంపు లభించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
డీఏ అనేది కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ప్రైవేట్ రంగ సంస్థలు ఈ అలవెన్స్ను అందించవు.
ఎవరెవరికి ప్రయోజనం?
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకునే ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సుమారు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. ఇందులో రక్షణ రంగ (Defence) సిబ్బంది, రైల్వే ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు. ఉద్యోగుల పే-మాట్రిక్స్ (Pay Matrix) లోని 18 స్థాయిలను బట్టి వారి జీతాల పెంపుదల ఆధారపడి ఉంటుంది.
చారిత్రక ధోరణి, తదుపరి ప్రక్రియ
సాధారణంగా డీఏ పెంపుదల ప్రకటనలు మార్చి, అక్టోబర్ నెలల్లో వస్తుంటాయి. కానీ ఇవి జనవరి, జూలై నెలల నుండి పాత తేదీలతో (Effectively) అమల్లోకి వస్తాయి. 7వ వేతన సంఘం కింద ఇప్పటివరకు 10 సార్లు డీఏ పెంపుదల నమోదైంది. ఇందులో అత్యధికంగా జూలై 2021 లో ఒకేసారి 11% డీఏ పెరిగింది.
ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటుపై చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, తుది లెక్కింపుల తర్వాత కేంద్ర క్యాబినెట్ మాత్రమే డీఏ పెంపుపై అధికారిక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More