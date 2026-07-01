8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లపై జూలైలో కీలక చర్చలు
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతభత్యాల సవరణకు సంబంధించి 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. జూలై నెలలో జరగనున్న కీలక సమావేశాలలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ మార్పులపై ప్రధాన చర్చలు జరగనున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కసరత్తు ఇప్పుడు అత్యంత కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ జూలై నెలలో కమిషన్ పలు ప్రాధాన్యత కలిగిన సమావేశాలను నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు అధికారిక వెబ్సైట్లో వివరాలను పొందుపరిచారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు పెన్షనర్ల జీతాల సవరణ, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, అలవెన్సుల మార్పులపై ఈ సమావేశాల్లో కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి.
ముగిసిన 8 నెలల గడువు
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీని మొత్తం కాలపరిమితి 18 నెలలు కాగా, ఇప్పటికే దాదాపు ఎనిమిది నెలల సమయం ముగిసింది. ప్రభుత్వానికి తన తుది నివేదికను సమర్పించడానికి కమిషన్కు మరో 10 నెలల గడువు మాత్రమే మిగిలి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వివిధ భాగస్వామ్య పక్షాలతో (స్టేక్హోల్డర్స్) సంప్రదింపులు జరపడం, ప్రస్తుత వేతన శ్రేణిని సమీక్షించడం, ఉద్యోగుల సర్వీస్ ప్రయోజనాలపై నివేదికను సిద్ధం చేయడం లాంటి పనులపై కమిషన్ పూర్తిగా దృష్టి సారించింది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఉద్యోగుల కన్ను
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, జీతాల సవరణ, పెన్షన్ నిబంధనలలో రాబోయే మార్పులు, వాటి అమలు కాలపరిమితిపై ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, జీతాల లెక్కింపు ఫార్ములా లేదా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై కమిషన్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
భువనేశ్వర్, కోల్కతా వేదికగా సమావేశాలు
రాబోయే రోజుల్లో ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్, పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతా నగరాల్లో కీలక సమావేశాలు జరగబోతున్నాయి. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు వేతన నిర్మాణం, పెన్షన్ ప్రయోజనాలు, అలవెన్సులను ఖరారు చేయడంలో ఈ చర్చలు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి. ఈ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన తాజా సమాచారం, అప్డేట్స్ కోసం ఉద్యోగులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://8cpc.gov.in ను సందర్శించవచ్చు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 8వ వేతన సంఘాన్ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు? దీని కాలపరిమితి ఎంత?
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీని మొత్తం పదవీ కాలం 18 నెలలు.
2. కమిషన్ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి ఎప్పుడు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది?
18 నెలల కాలపరిమితిలో ఇప్పటికే 8 నెలల సమయం ముగిసింది. నివేదిక సమర్పించడానికి కమిషన్కు మరో 10 నెలల గడువు ఉంది.
3. జూలై 2026 సమావేశాలలో వేటిపై చర్చించనున్నారు?
ఈ సమావేశాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాల సవరణ, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఇతర సర్వీస్ ప్రయోజనాలపై కీలక చర్చలు జరగనున్నాయి.
4. జీతాల లెక్కింపు ఫార్ములా లేదా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై నిర్ణయం జరిగిందా?
లేదు, జీతాల ఫార్ములా లేదా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై ఇంకా ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. భువనేశ్వర్, కోల్కతా సమావేశాల తర్వాత దీనిపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More