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    8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలివే

    8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) పరిధిలోని ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, జీతాల పెంపుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. గత ట్రెండ్స్ ప్రకారం 2027 జూలై నాటికి ఈ నివేదిక వచ్చే అవకాశం ఉండగా, దీనివల్ల 1.1 కోట్లకు పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు లబ్ధి చేకూరనుంది.

    Published on: Jun 14, 2026 10:14 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం కసరత్తు వేగవంతమైంది. ప్రస్తుతం అందరి కళ్లూ 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' (Fitment Factor) పైనే ఉన్నాయి. ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్ల పెంపును నిర్ణయించడంలో ఈ ఫ్యాక్టర్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 6వ, 7వ వేతన సంఘాల సమయంలో ఈ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ విధానం తెరపైకి రాగా, అంతకుముందు వేతన సవరణల కోసం డీఏ విలీనం, అవసరాల ఆధారిత వేతన గణన వంటి క్లిష్టమైన పద్ధతులను ఉపయోగించేవారు.

    8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు
    8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు

    నివేదిక ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది?

    గత వేతన సంఘాల కాలపరిమితిని పరిశీలిస్తే, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ జీతాల పెంపుపై స్పష్టత రావడానికి 2027 వరకు వేచి చూడాల్సి రావచ్చు. 7వ వేతన సంఘాన్ని 2014 ఫిబ్రవరి 28న ఏర్పాటు చేయగా, సిఫార్సులను ఖరారు చేయడానికి దాదాపు 21 నెలల సమయం పట్టింది. చివరకు ఆ కమిటీ 2015 నవంబర్ 19న నివేదికను సమర్పించింది.

    ఆ అనుభవాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే.. 8వ వేతన సంఘం తన నివేదికను 2027 జూలై 25 నాటికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఈ కమిషన్‌ను 2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటు చేశారు. నివేదిక సమర్పించడానికి దీనికి 18 నెలల గడువు ఇచ్చారు. ఈ లెక్కన అధికారిక గడువు 2027 మే నాటికి ముగుస్తున్నప్పటికీ, తుది నివేదిక సమర్పణ మరో రెండు నెలలు ఆలస్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    అసలు 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటే ఏమిటి?

    కేంద్ర వేతన సంఘం ఉద్యోగుల పాత బేసిక్ పే (ప్రాథమిక వేతనం) లేదా పెన్షన్‌ను కొత్త వేతన శ్రేణిలోకి మార్చడానికి ఉపయోగించే ఒక గణిత గుణకాన్నే (Mathematical Multiplier) 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటారు. దీని ఆధారంగానే కొత్త జీతాల లెక్కలు మారుతాయి.

    దీనిని లెక్కించే ప్రాథమిక సూత్రం:

    ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనం × ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ = కొత్త ప్రాథమిక వేతనం

    ఉదాహరణకు, 7వ వేతన సంఘం 2.57 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను అమలు చేసింది. దీనివల్ల 6వ వేతన సంఘం కింద 7,000గా ఉన్న కనీస ప్రాథమిక వేతనం ఒక్కసారిగా 18,000కి పెరిగింది. (అంటే: 7,000 × 2.57 = 18,000). కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సాధారణంగా పదేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే ఇటువంటి వేతన సవరణలు జరుగుతాయి.

    8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ఖరారు చేయలేదు. అయితే, ఈ మల్టిప్లైయర్ 2.28 నుండి 3.83 మధ్య ఉండవచ్చని వివిధ విశ్లేషణలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ మార్పు నేరుగా ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్లు మరియు బకాయిలపై ప్రభావం చూపుతుంది.

    గత వేతన సంఘాల విధానం

    మొదటి ఐదు వేతన సంఘాల కాలంలో ఈ ఆధునిక 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' విధానం లేదు. అప్పట్లో కేవలం వేతనాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వంటి ఇతర పద్ధతుల ద్వారా జీతాలను సవరించేవారు మరియు వ్యవస్థ అంతటా ఒకే విధమైన ఏకరూప గుణకం ఉండేది కాదు. విధానాలు మారినప్పటికీ, అప్పటి ఆర్థిక పరిస్థితులు, పరిపాలనా అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వ వేతనాల సరళీకరణే ప్రధాన లక్ష్యంగా సాగింది.

    భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు ఏడు వేతన సంఘాలు ఏర్పాటయ్యాయి. మొదటి వేతన సంఘాన్ని 1946 జనవరిలో ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుండి ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి కొత్త వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ప్రస్తుతం రాబోయే 8వ వేతన సంఘం నిర్ణయాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 1.1 కోట్లకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, వారి కుటుంబాలకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలివే
    Home/News/8వ వేతన సంఘం: కేంద్ర ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు ఎప్పుడు? ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలివే
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