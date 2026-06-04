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    8వ వేతన సంఘం: కనీస వేతనం ₹52,600, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.80 చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్

    8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) పరిధిలోకి వచ్చే రైల్వే సాంకేతిక ఉద్యోగుల వేతనాలు, అలవెన్సులపై ఇండియన్ రైల్వేస్ టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) కీలక డిమాండ్లను తెరపైకి తెచ్చింది. కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని 52,600కి పెంచడంతో పాటు గరిష్టంగా 3.80 ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను అమలు చేయాలని కోరింది.

    Published on: Jun 04, 2026 1:22 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    8వ వేతన సంఘం చర్చల ప్రక్రియ దేశవ్యాప్తంగా వేగవంతమవుతున్న తరుణంలో, రైల్వే ఉద్యోగుల సంఘం తమ డిమాండ్లతో ముందుకు వచ్చింది. ఇండియన్ రైల్వేస్ టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) గత నెలలో హైదరాబాద్‌లో 8వ వేతన సంఘం ప్యానెల్‌తో సమావేశమై ఒక సమగ్ర వినతిపత్రాన్ని (Memorandum) సమర్పించింది. ఈ సమావేశంలో ఐఆర్‌టీఎస్‌ఏ జనరల్ సెక్రటరీ కేవీ రమేష్ టెక్నికల్ సూపర్‌వైజర్లు, ఇంజనీర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కమిషన్ ముందు ఉంచారు.

    8వ వేతన సంఘం: కనీస వేతనం ₹52,600, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.80 చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్
    8వ వేతన సంఘం: కనీస వేతనం ₹52,600, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.80 చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్

    రైల్వే సాంకేతిక విభాగాల్లో కెరీర్ పురోగతి లేకపోవడం (Career Stagnation), తక్కువ వేతనాలు, ప్రమాదకరమైన పని పరిస్థితులు వంటి ప్రధాన అంశాలను ఈ సందర్భంగా ప్యానెల్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

    ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు - ప్రధాన డిమాండ్లు

    సాంకేతిక విభాగాల్లోని వివిధ హోదాల ఆధారంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను శాస్త్రీయంగా పెంచాలని అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది. దీని కోసం వారు ప్రతిపాదించిన ఫార్ములాలు ఇలా ఉన్నాయి:

    కనీస వేతనం: ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని (Minimum Pay) 52,600కి పెంచాలి.

    లెవెల్ 1 పోస్టులు: వీటికి బేస్ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.92గా నిర్ధారించాలి.

    లెవెల్ 6, 7, 8 పోస్టులు: సాంకేతిక పర్యవేక్షకులు, రక్షణ (Safety) కేటగిరీ పోస్టుల కోసం ఈ లెవెల్స్‌లో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.92×1.2=3.50 గా ఖరారు చేయాలి.

    లెవెల్ 9 నుంచి 12 పోస్టులు: మధ్యస్థాయి పోస్టుల కోసం ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.92×1.3=3.80 గా వర్తింపజేయాలి.

    కెరీర్ పురోగతి, ప్రమోషన్ల సవాళ్లు

    రైల్వే సాంకేతిక సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రమోషన్ల కొరత, హోదాల వ్యత్యాసాలపై ఐఆర్‌టీఎస్‌ఏ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది.

    "జూనియర్ ఇంజనీర్లు (JEs), సీనియర్ సెక్షన్ ఇంజనీర్లు (SSEs) నిర్వహించే బాధ్యతలు ఎంతో కీలకమైనవి, ప్రమాదకరమైనవి. వారి పనితీరుకు తగినట్లుగా వేతన స్థాయిలను సవరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎస్‌ఎస్‌ఈ (SSE) పోస్టులను గ్రూప్-బి (Group-B) గెజిటెడ్ హోదాగా వర్గీకరించాలి" అని కేవీ రమేష్ ప్యానెల్‌కు వివరించారు.

    ప్రధాన సమస్యలు, డిమాండ్లు:

    • జూనియర్ ఇంజనీర్ల (JEs) కోసం లెవెల్ 7 నుంచి ప్రారంభమయ్యేలా 'ఫైవ్ గ్రేడ్' నిర్మాణాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి.
    • నేరుగా ఎస్‌ఎస్‌ఈలుగా రిక్రూట్ అయిన గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీర్లు అదే గ్రేడ్‌లో రిటైర్ అవుతున్న పరిస్థితిని (Stagnation) మార్చాలి.
    • రైల్వే టెక్నికల్ విభాగాల్లో గ్రూప్-ఎ, బి, సి పోస్టుల పంపిణీ సక్రమంగా లేదు, గ్రూప్-బి పోస్టుల సంఖ్యను పెంచాలి.
    • ఎంఏసీపీఎస్ (MACPS) ప్రయోజనాల కోసం శిక్షణ కాలాన్ని (Training Period) కూడా సర్వీసుగా పరిగణించాలి. అలాగే 01.01.2006 నుంచి దీనిని అమలు చేయాలన్న కోర్టు తీర్పులను పాటించాలి.

    అలవెన్సులు, ఇన్సెంటివ్‌ల పునరుద్ధరణ

    రైల్వే ఓపెన్ లైన్ ఇంజనీర్లు, సిబ్బంది కోసం రైల్వే బోర్డు ప్రమాణాల ఆధారంగా 'గ్రూప్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్'ను తీసుకురావాలని అసోసియేషన్ కోరింది. నైట్ డ్యూటీ అలవెన్స్, ఓవర్ టైం అలవెన్స్, రిస్క్ అండ్ హార్డ్‌షిప్ అలవెన్స్ వంటి వాటిని సవరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. అలాగే లెవెల్-8 లోని ఎస్‌ఎస్‌ఈలకు నిలిపివేసిన ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ (PCO) అలవెన్స్‌ను పునరుద్ధరించాలని, ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ఈ స్వయం ప్రతిపత్తి గల ఇన్సెంటివ్ వ్యవస్థ ఎంతో తోడ్పడుతుందని కమిషన్‌కు స్పష్టం చేసింది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/8వ వేతన సంఘం: కనీస వేతనం ₹52,600, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.80 చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్
    Home/News/8వ వేతన సంఘం: కనీస వేతనం ₹52,600, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.80 చేయాలని రైల్వే ఉద్యోగుల డిమాండ్
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