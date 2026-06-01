రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్ - 132 ప్రత్యేక రైళ్లు పొడిగింపు, లిస్టులో తిరుపతి, చర్లపల్లి, కొల్లాం ట్రైన్స్..!
SCR Weekly Trains 2026 : ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వివిధ ప్రాంతాల మధ్య నడుస్తున్న పలు వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల సర్వీసులను 2026 సెప్టెంబర్ వరకు పొడిగించింది.
South Central Railway Weekly Trains 2026 : రైలు ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీపి కబురు అందించింది. వేసవి కాలం ముగుస్తున్నప్పటికీ వివిధ రూట్లలో ప్రయాణికుల రద్దీ కొనసాగుతూనే ఉంది. అదనపు రద్దీని తట్టుకునేందుకు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పలు వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్లను మరింత కాలం పొడిగించాలని రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. ఈ పొడిగింపు ద్వారా వివిధ గమ్యస్థానాల మధ్య సెప్టెంబర్ 2026 వరకు అదనంగా మొత్తం 132 రైల్వే సర్వీసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక షెడ్యూల్, రైళ్ల వివరాలను ఓ ప్రకటన ద్వారా పేర్కొంది.
వీక్లీ స్పెషల్ ట్రైన్స్ - వివరాలు:
- సికింద్రాబాద్ - నహర్లగూన్ (రైలు నంబర్ 07046) : ఈ ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శుక్రవారం నడుస్తుంది. ఇది 03.07.2026 నుండి 25.09.2026 వరకు మొత్తం 13 సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- నహర్లగూన్ - సికింద్రాబాద్ (రైలు నంబర్ 07047): ఈ తిరుగు ప్రయాణ రైలు ప్రతి సోమవారం నడుస్తుంది. ఇది 06.07.2026 నుండి 28.09.2026 వరకు మొత్తం 13 సర్వీసుల పాటు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- చర్లపల్లి - సత్రాగచ్చి (రైలు నంబర్ 07221): ఈ వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి శనివారం ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది 04.07.2026 నుండి 26.09.2026 వరకు 13 సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- సత్రాగచ్చి - చర్లపల్లి (రైలు నంబర్ 07222): ఈ రైలు ప్రతి ఆదివారం నడుస్తుంది. ఇది 05.07.2026 నుండి 27.09.2026 వరకు మొత్తం 13 సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- హైదరాబాద్ డెక్కన్ - కొల్లాం (రైలు నంబర్ 07193): కేరళ వైపు వెళ్లే ఈ ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శనివారం నడుస్తుంది. ఇది 04.07.2026 నుండి 26.09.2026 వరకు 13 సర్వీసులు ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తాయి.
- కొల్లాం - హైదరాబాద్ డెక్కన్ (రైలు నంబర్ 07194): ఈ తిరుగు ప్రయాణ రైలు ప్రతి సోమవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది 06.07.2026 నుండి 28.09.2026 వరకు మొత్తం 13 సర్వీసులుంటాయి.
- సికింద్రాబాద్ - శ్రీకాకుళం రోడ్ (రైలు నంబర్ 07425): ఉత్తరాంధ్ర వైపు వెళ్లే ఈ వీక్లీ స్పెషల్ రైలు ప్రతి ఆదివారం నడుస్తుంది. ఇది 05.07.2026 నుండి 27.09.2026 వరకు మొత్తం 13 సర్వీసులు రాకపోకలు సాగిస్తాయి.
- శ్రీకాకుళం రోడ్ - సికింద్రాబాద్ (రైలు నంబర్ 07426): ఈ రైలు ప్రతి సోమవారం శ్రీకాకుళం నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఇది 06.07.2026 నుండి 28.09.2026 వరకు 13 సర్వీసులుంటాయి.
- జాల్నా - తిరుపతి (రైలు నంబర్ 07814): తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తుల కోసం ఈ రైలు ప్రతి గురువారం నడుస్తుంది. ఇది 02.07.2026 నుండి 24.09.2026 వరకు అత్యధికంగా 14 సర్వీసులు నడుస్తాయి.
- తిరుపతి - జాల్నా (రైలు నంబర్ 07815): ఈ తిరుగు ప్రయాణ ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శుక్రవారం నడుస్తుంది. ఇది 03.07.2026 నుండి 25.09.2026 వరకు మొత్తం 14 సర్వీసుల పాటు రాపపోకలు సాగిస్తాయి.
ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, చర్లపల్లి స్టేషన్ల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వంటి సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఈ నిర్ణయంతో పెద్ద ఊరట లభించనుంది. తిరుపతి, శ్రీకాకుళం, కొల్లాం వంటి పుణ్యక్షేత్రాలు, ప్రధాన నగరాలకు వెళ్లే వీక్లీ స్పెషల్ రైళ్ల కాలపరిమితిని పెంచడం వల్ల సాధారణ రైళ్లలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ సమస్య చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రయాణికులు ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీసులను గమనించి, ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా కౌంటర్ల ద్వారా ముందస్తు రిజర్వేషన్లు చేసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే సూచించింది.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.