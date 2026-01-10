Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    TG TET 2026 : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు కొత్త అప్డేట్ - మీకోసమే 'మ్యాప్ లింక్స్'… ఇలా చెక్ చేసుకోండి

    తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే సెంటర్ల విషయంలో అభ్యర్థుల ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టే దిశగా విద్యాశాఖ సరికొత్త సేవలను తీసుకొచ్చింది. సెంటర్ కు ఈజీగా వెళ్లేందుకు మ్యాప్ లింక్స్ ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

    Published on: Jan 10, 2026 12:24 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలంగాణ టెట్ - 2026 పరీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 97 సెంటర్లలో ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈనెల 20వ తేదీతో అన్ని సబ్జెక్టులు పూర్తవుతాయి. ఆ తర్వాత ప్రాథమిక కీలు, ఫైనల్ కీలను ప్రకటిస్తారు. అభ్యంతరాల పరిశీలన తర్వాత తుది ఫలితాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తారు.

    తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు
    తెలంగాణ టెట్ పరీక్షలు

    కొన్నిచోట్ల పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకునేందుకు అభ్యర్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇదే విషయంపై విద్యాశాఖకు పలువురు నుంచి విజ్ఞప్తులు, ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం… మ్యాప్ లింక్స్ ను తీసుకువచ్చింది. ఈ లింక్ పై క్లిక్ చేసి… ఈజీగా సంబంధిత సెంటర్ కు చేరుకోవచ్చు.

    టీజీ టెట్ సెంటర్ మ్యాప్ లింక్స్ - ఇలా చూడండి

    • టీజీ టెట్ అభ్యర్థులు https://tgtet.aptonline.in/tgtet/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లండి
    • హోం పేజీలోని సెంటర్ మ్యాప్స్ పై క్లిక్ చేయండి.
    • ఇక్కడ 97 సెంటర్ల పేర్లు కనిపిస్తాయి. వీటి పక్కనే సంబంధిత మ్యాప్ లింక్ ఉంటుంది.
    • మీ సెంటర్ పేరు పక్కన ఉండే లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే సెంటర్ లోకేషన్ మ్యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది.
    • ఈ వివరాల ఆధారంగా సులభంగా అభ్యర్థులు సులభంగా పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకునే వీలు ఉంటుంది.

    రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 18 జిల్లాల్లో 97 పరీక్ష కేంద్రాలను టెట్ పరీక్షలకు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయా కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద కూడా పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టారు.

    మొదటి సెషన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11:30 గంటల వరకు, రెండో సెషన్ మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి 4:30 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఈసారి గతంతో పోల్చితే టీజీ టెట్ - 2026కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. పేపర్‌1, 2, కలిపి మొత్తం 2,37,754 దరఖాస్తులు అందాయి. ఇందులో 71,670 మంది ఇన్‌ సర్వీస్‌ ఉపాధ్యాయులున్నారు.

    టీజీ టెట్ - 2026 ఫలితాలు ఫిబ్రవరి 10 నుంచి ఫిబ్రవరి 16వ తేదీల మధ్య విడుదలవుతాయని విద్యాశాఖ పేర్కొంది.ఈ ఫలితాలను కూడా https://tgtet.aptonline.in/tgtet / వెబ్ సైట్ లో తెలుసుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/TG TET 2026 : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు కొత్త అప్డేట్ - మీకోసమే 'మ్యాప్ లింక్స్'… ఇలా చెక్ చేసుకోండి
    News/Telangana/TG TET 2026 : టీజీ టెట్ అభ్యర్థులకు కొత్త అప్డేట్ - మీకోసమే 'మ్యాప్ లింక్స్'… ఇలా చెక్ చేసుకోండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes