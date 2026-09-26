నల్సార్ వర్సిటీలో 'ఉమర్ ఖలీద్' డాక్యుమెంటరీ ప్రదర్శన: టీ-బీజేపీ, ఏబీవీపీ ఆగ్రహం
ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడైన ఉమర్ ఖలీద్పై రూపొందించిన డాక్యుమెంటరీని నల్సార్ వర్శిటీలో ప్రదర్శించడంపై తెలంగాణ బీజేపీ, ఏబీవీపీ నాయకులు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంపై సమగ్ర విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్ నగర శివార్లలోని ప్రముఖ నల్సార్ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయంలో (NALSAR) వివాదాస్పద యాక్టివిస్ట్, ఢిల్లీ అల్లర్ల కేసులో నిందితుడైన ఉమర్ ఖలీద్పై తీసిన డాక్యుమెంటరీని ప్రదర్శించడం కలకలం రేపింది. 'ప్రిజనర్ నంబర్ 626710 ఈజ్ ప్రెసెంట్' (Prisoner No. 626710 is Present) పేరిట రూపొందించిన ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 23న వర్సిటీ క్యాంపస్లో కొందరు విద్యార్థులు ప్రైవేట్ ఈవెంట్గా ప్రదర్శించారు. ఈ పరిణామంపై తెలంగాణ బీజేపీ, ఏబీవీపీ వర్గాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
అనుమతులు లేకుండా ఎలా ప్రదర్శిస్తారు?
చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (UAPA) కింద తీవ్రమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తికి సంబంధించిన చిత్రాన్ని విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో ఎలా ప్రదర్శిస్తారని బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి ఎన్.వి. సుభాష్ ప్రశ్నించారు. 2020 నాటి ఈశాన్య ఢిల్లీ అల్లర్ల కుట్ర కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి రాజకీయంగా ఊరట కలిగించేలా లేదా ప్రచారం కల్పించేలా ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం సరైన పద్ధతి కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"అకాడమిక్ స్వేచ్ఛ అంటే విశ్వవిద్యాలయ నిబంధనలను, దేశ చట్టాలను ఉల్లంఘించడం కాదు. ప్రజాధనంతో నడిచే నల్సార్ లాంటి జాతీయ స్థాయి న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాలు రాజ్యాంగాన్ని, చట్ట నియమాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉంది" అని ఎన్.వి. సుభాష్ పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రదర్శనకు యాజమాన్యం అనుమతి ఉందో లేదో స్పష్టం చేయాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
వైస్ ఛాన్సలర్కు ఏబీవీపీ ఫిర్యాదు
ఈ ఘటనపై అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ (ఏబీవీపీ) గ్రేటర్ హైదరాబాద్ శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది. జేఎన్యూ ఆందోళనలు, అఫ్జల్ గురు వర్ధంతి కార్యక్రమాలు, సీఏఏ-ఎన్ఆర్సీ నిరసనలు, ఢిల్లీ అల్లర్లతో సంబంధమున్న వ్యక్తి చిత్రాలను ప్రదర్శించడం ద్వారా క్యాంపస్ను రాజకీయ ప్రచార వేదికగా మారుస్తున్నారని ఆరోపించింది.
"నల్సార్ పరిపాలనా యంత్రాంగం నుంచి ఎలాంటి ముందస్తు అనుమతి లేకుండానే ఈ ప్రదర్శన నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్య, పరిశోధనలు వదిలేసి ఇటువంటి వివాదాస్పద అంశాలను ప్రోత్సహించడం ఆందోళనకరం. దీనిపై వెంటనే విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని ఉపకులపతికి (VC) వినతిపత్రం సమర్పించాం" అని ఏబీవీపీ ప్రతినిధులు తెలిపారు. అయితే, వినతిపత్రం ఇచ్చినా వైస్ ఛాన్సలర్ కార్యాలయం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదని వెల్లడించారు.
యువతకు రాజ్యాంగ విలువలు, వాస్తవాలను నేర్పించాలే తప్ప ఏకపక్ష రాజకీయ ప్రచారాల వైపు మళ్లించకూడదని, విద్యాసంస్థలను రాజకీయ లబ్ధి కోసం వాడుకోవడాన్ని సహించేది లేదని బీజేపీ నాయకులు స్పష్టం చేశారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More