హైదరాబాద్ - విజయవాడ : సంక్రాంతి వేళ టోల్ ఫ్రీ...? తెలంగాణ సర్కార్ కసరత్తు
సంక్రాంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రోజుకు లక్ష వాహనాలు రానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రోడ్డు రవాణాశాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా టోల్ ఫీజు విషయంలో వాహనాదారులకు ఉపశమనం కలిగించేలా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
రానున్న సంక్రాంతి వేళ హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రోజుకు లక్ష వాహనాలు ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రయాణించేందుకు సన్నద్ధం కావాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఇదే విషయంపై రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
ముఖ్యంగా టోల్ప్లాజాల వద్ద ట్రాఫిక్కు అంతరాయం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి ఆదేశించారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించాలన్నారు. జనవరి 8 నుంచి వాహనాల రద్దీ ఉంటుందని…. ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. వాహనదారుల కోసం ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూం ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొన్నారు.
టోల్ ఫీజుపై కేంద్రానికి లేఖ…
ఇక హైవేపై ట్రాఫిక్ జామ్ లను నివారించడానికి టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఫ్రీవే ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం…. కేంద్రాన్ని కోరింది. ఈ మేరకు కేంద్ర రవాణాశాఖ మంత్రి నితీన్ గడ్కరీకి మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి లేఖ రాశారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై పంతంగి, కొర్లపహాడ్, చిల్లకల్లు టోల్గేట్ల వద్ద జనవరి 9 నుంచి 14 వరకు హైదరాబాద్-విజయవాడ మార్గంలో, జనవరి 16 నుంచి 18 వరకు విజయవాడ-హైదరాబాద్ మార్గంలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరించారు. ప్రజల సౌకర్యార్థం ఆయా టోల్ప్లాజాల వద్ద నేరుగా టోల్ ఫీజు లేకుండా అనుమతించాలని కోరారు.
టోల్ ఫీజు అనివార్యమైతే టోల్ ప్లాజాలకు సంబంధించి నామమాత్రపు చెల్లింపు చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
టోల్ వసూళ్ల వివరాలపై ఆరా..!
మరోవైపు గడిచిన రెండేళ్లలో సంక్రాంతి పండగ వేళ హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై సాగిన రాకపోకల వివరాలను కూడా ప్రభుత్వం సేకరించినట్లు తెలిసింది. టోల్ ఫీజు ఎంత వసూలు అయిందనే వివరాలపై ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.
ఒక వేళ కేంద్రం నుంచి సానుకూలమైన స్పందన రాకపోతే… సంబంధిత టోల్ ఫీజును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. దీనిపై రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత రానుంది. ఒకవేళ సంక్రాంతి వేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టోల్ భారం భరిస్తే…. ప్రయాణికులకు ప్రయాణ ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, టోల్ ప్లాజాల వద్ద గంటల తరబడి ఏర్పడే ట్రాఫిక్ జామ్లకు కూడా పరిష్కారం దొరికే అవకాశం ఉంటుంది.