చేర్యాలలో రాజకీయ రగడ.. పల్లా, చామల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం
సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాలలో పింఛన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం రాజకీయ వేదికగా మారింది. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన అవినీతి, అక్రమాలపై భువనగిరి ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రశ్నించడంతో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
సిద్దిపేట: పేదలకు అండగా నిలవాల్సిన ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమం కాస్తా అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య రాజకీయ రగడకు వేదికైంది. సిద్దిపేట జిల్లా చేర్యాల పట్టణంలోని రేణుకా గార్డెన్స్లో మంగళవారం (నవంబర్ 18న) నిర్వహించిన పింఛన్ ప్రొసీడింగ్స్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి, భువనగిరి కాంగ్రెస్ ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మధ్య మాటల యుద్ధం చోటుచేసుకుంది.
సంక్షేమ పథకాల పంపిణీ వేదికలపై అధికార, విపక్ష ప్రజాప్రతినిధులు ఎదురుపడినప్పుడు రాజకీయ విమర్శలు తలెత్తడం తెలంగాణలో తరచూ కనిపిస్తోంది. అయితే చేర్యాల సభలో ఇరువురు నేతలు నేరుగా సవాళ్లు విసురుకోవడంతో సభా ప్రాంగణమంతా ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది.
గత పాలనపై చామల ప్రశ్నల వర్షం
ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుండగా ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలన అంశాన్ని లేవనెత్తారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినట్లు చెబుతున్న అవినీతి, అక్రమాలపై ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డిపై ప్రశ్నల వర్షం కురిపించారు. నాటి పాలనలో జరిగిన పరిణామాలపై సమాధానం చెప్పాలని ఎంపీ గట్టిగా నిలదీశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇరువురి మధ్య వాగ్వాదం మరింత ముదిరింది. ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలు చేసుకోవడంతో సభలో గందరగోళ వాతావరణం ఏర్పడింది.
పింఛన్ల పంపిణీ పక్కకు.. నేతల వాగ్వాదంపైనే దృష్టి
ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య మాటల యుద్ధం తారాస్థాయికి చేరడంతో, కార్యక్రమానికి హాజరైన ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక నాయకులు, పింఛన్ లబ్ధిదారుల దృష్టి అంతా ఒక్కసారిగా వీరి వాగ్వాదం వైపే మళ్లింది. ప్రశాంతంగా సాగాల్సిన పింఛన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం కాస్తా నేతల పరస్పర ఆరోపణలతో రాజకీయ నాటకీయతకు దారితీసింది.
2011 నాటి చారిత్రక పాదయాత్రను గుర్తుచేసుకున్న కేటీఆర్
మరోవైపు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమ చరిత్రలో కీలక ఘట్టమైన 2011 నవంబర్ నాటి పాదయాత్ర జ్ఞాపకాలను బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ (కె. తారకరామారావు) గుర్తుచేసుకున్నారు. 2011 నవంబర్ 16 నుంచి 21 వరకు వికారాబాద్ నుంచి కుత్బుల్లాపూర్ వరకు సాగిన ఆరు రోజుల చారిత్రక పాదయాత్ర, ప్రత్యేక తెలంగాణ కోసం సాగిన ఉమ్మడి పోరాటంలో ఒక స్ఫూర్తిదాయక అధ్యాయమని ఆయన అభివర్ణించారు.
ఈ మేరకు కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక పోస్ట్ చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపిన బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఆనాడు ఈ పాదయాత్ర చేపట్టినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర సాధన పోరాటంలో ఈ యాత్ర ఎప్పటికీ మరువలేని జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుందని పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమ హైదరాబాద్ మీదుగా ఆరు రోజుల ప్రస్థానం
వికారాబాద్లో మొదలైన ఈ పాదయాత్ర నవాబ్పేట, శంకర్పల్లి, పటాన్చెరు, శేరిలింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, బాలానగర్ సర్కిల్ మీదుగా సాగి కుత్బుల్లాపూర్లో ముగిసింది. హైదరాబాద్ పశ్చిమ ప్రాంతంలోని కీలక నియోజకవర్గాలు, కాలనీలను కలుపుతూ సాగిన ఈ ఆరు రోజుల యాత్ర తెలంగాణ వాదాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలతో మమేకమయ్యే లక్ష్యంతో జరిగింది.
ఆ పాదయాత్రకు సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల నుంచి అపూర్వమైన స్పందన లభించిందని కేటీఆర్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రత్యేక రాష్ట్ర డిమాండ్కు మద్దతుగా విభిన్న రంగాల ప్రజలు ఏకమై కదిలిన తీరు ఉద్యమ చరిత్రలో ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయిందని తన సందేశంలో వివరించారు.
ఉద్యమ మలుపులో కీలక సమీకరణ
తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమం అత్యంత కీలక దశలో ఉన్న సమయంలో 2011 నవంబర్ నాటి ఈ జన సమీకరణ జరిగింది. 2009 నవంబర్లో కేసీఆర్ చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్షతో ఉద్యమం కొత్త ఊపును అందుకుంది. ఫలితంగా ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే ఆ తర్వాత నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితి, డిమాండ్ నెరవేర్చడంలో జరిగిన జాప్యంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మళ్లీ నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి.
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