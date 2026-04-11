డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసులో వాహనం సీజ్ చేసే రైట్ పోలీసులకు లేదు.. తెలంగాణ హైకోర్టు
Drunk and Drive : మద్యం తాగి వాహనం నడపడంపై తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. వాహనాలు సీజ్ చేసే హక్కు పోలీసులకు లేదని స్పష్టం చేసింది.
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసుల్లో వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకునే సమయంలో రవాణాశాఖ నిబంధనల్లోని 448ఏ పక్కాగా అమలు చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తి వాహనం నడుపుతున్నట్టుగా తేలితే నిబంధనల ప్రకారం.. ఆ వ్యక్తిని ప్రాసిక్యూషన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే.. మూడు రోజుల్లో అభియోగపత్రం దాఖలు చేయాలని చెప్పింది.
సాయిరాం అనే వ్యక్తి మద్యం తాగి బండి నడుపుతూ పోలీసులకు దొరకగా.. వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. అయితే వాహన యజమాని విజయ్ హైకోర్టులో దీనిపై పిటిషన్ వేశారు. జస్టిస్ ఈవీ వేణుగోపాల్ విచారణ చేశారు. మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం తాగి నడుపుతున్నారన్న కారణంతో వాహనాన్ని సీజ్ చేసే అధికారం పోలీసులకు లేదని చెప్పారు. తగిన పత్రాలు చూపితే విడుదల చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
ఒకవేళ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లయితే దాని యజమాని, ఆర్సీ, గుర్తింపు కార్డులు, డ్రైవింగ్ల లైసెన్స్ చూపిస్తే.. తిరిగి అప్పగించాలని స్పష్టంగా చెప్పారు.
వాహనాన్ని విడుదల చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను విచారిస్తూ.. మద్యం తాగి వాహనం నడిపారన్న కారణంతో పోలీసు అధికారులు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకోలేరని జస్టిస్ ఈవీ వేణుగోపాల్ పునరుద్ఘాటించారు.
గత సంవత్సరం పిటిషనర్ స్నేహితుడు మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడినప్పుడు, అల్వాల్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు పిటిషనర్ వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడంతో ఈ కేసు వచ్చింది. విచారణ సందర్భంగా పట్టుబడిన వ్యక్తికి గతంలో పలుమార్లు మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన నేర చరిత్ర ఉందని, అటువంటి నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ పిటిషనర్ తెలిసి కూడా అతడిని వాహనాన్ని ఉపయోగించడానికి అనుమతించారని ప్రభుత్వ న్యాయవాది వాదించారు.
2021 అక్టోబర్ 29 నాటి మునుపటి ఉత్తర్వును ప్రస్తావిస్తూ.. మద్యం తాగి వాహనం నడిపిన కేసులలో వాహనాలను నిర్వహించే విషయంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇప్పటికే నిర్దేశించారని కోర్టు పేర్కొంది. మద్యం సేవించిన డ్రైవర్లు వాహనం నడపకుండా నిరోధించాల్సి ఉన్నప్పటికీ, కేవలం ఆ ఒక్క కారణంతో వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకునే అధికారం పోలీసు అధికారులకు లేదని మునుపటి తీర్పు స్పష్టం చేసింది.
దానికి బదులుగా భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా వాహనాన్ని తాత్కాలికంగా మాత్రమే తమ అదుపులోకి తీసుకోవడానికి, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ను జప్తు చేయడానికి మార్గదర్శకాలు అధికారులను అనుమతిస్తాయి. ఆ తర్వాత వాహనాన్ని యజమానికి లేదా చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండి, మద్యం సేవించని వ్యక్తికి అప్పగించాలి.
అటువంటి వ్యక్తి అందుబాటులో లేనప్పుడు, వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి పోలీసులు ఒక బంధువుకు లేదా స్నేహితునికి తెలియజేయాలి. డ్రైవర్ మద్యం సేవించి ఉన్నాడనే కారణంతో మాత్రమే ఒక వాహనాన్ని శాశ్వతంగా సీజ్ చేయడానికి లేదా స్వాధీనం చేసుకోవడానికి మోటారు వాహనాల చట్టంలోని నిబంధనలు గానీ, ఇతర వర్తించే చట్టాలు గానీ పోలీసులకు అధికారం ఇవ్వవని కోర్టు మరోసారి పునరుద్ఘాటించింది.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.