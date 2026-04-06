మద్యం ప్యాకెట్లో సైనేడ్: అన్న కోసం వేసిన స్కెచ్కు ముగ్గురు బలి
మీరట్లో జరిగిన ఘోరం. తనను వేధిస్తున్నాడనే కారణంతో అన్నను చంపేందుకు ఒక మహిళ, ఆమె ప్రియుడు కలిసి ప్లాన్ వేశారు. దేశవాళీ మద్యం ప్యాకెట్లో సైనేడ్ కలిపి ఇవ్వగా.. అది తాగిన అన్నతో పాటు మరో ఇద్దరు స్నేహితులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
మీరట్లోని దౌరాలాలో కల్తీ మద్యం తాగి ముగ్గురు వ్యక్తులు చనిపోయారని అందరూ భావించిన కేసులో ఊహించని మలుపు తిరిగింది. అది కేవలం ప్రమాదం కాదు, అత్యంత పక్కా పథకం ప్రకారం జరిగిన దారుణ హత్య అని పోలీసులు తేల్చారు. తనను వేధిస్తున్నాడనే కోపంతో ఒక మహిళ తన ప్రియుడు, ఓ స్వర్ణకారుడితో కలిసి తన అన్నను మట్టుబెట్టడానికి మద్యం ప్యాకెట్లో ప్రాణాంతక సైనేడ్ కలిపింది. అయితే, ఆ మద్యం ప్యాకెట్ను అన్న తన స్నేహితులతో పంచుకోవడంతో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విధంగా ఆ కుట్ర కాస్తా ముగ్గురి హత్యకు దారితీసింది.
ఈ దారుణ కుట్రకు సంబంధించి మృతుడు అంకిత్ అలియాస్ దౌలత్ సోదరి అల్కాను, ఆమె ప్రియుడు పవన్ను, అలాగే వారికి సైనేడ్ అందించిన స్వర్ణకారుడు (కంసాలి) అశోక్ అలియాస్ సోనీని పోలీసులు ఆదివారం నాడు అరెస్ట్ చేశారు. కేవలం 500 రూపాయలకే అశోక్ ఈ విషాన్ని సరఫరా చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
మీరట్ సీనియర్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ (SSP) అవినాష్ పాండే ఈ దారుణ కుట్రకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడించారు. అంకిత్ను మాత్రమే హతమార్చాలని ఈ ప్లాన్ వేశారని, కానీ ఆ విషపూరిత మద్యాన్ని అంకిత్ తన స్నేహితులైన బాబురామ్, జితేంద్రలతో కలిసి తాగడం వల్ల ముగ్గురూ బలయ్యారని ఆయన తెలిపారు.
కల్తీ మద్యం అనుకున్నారు
ఏప్రిల్ 3వ తేదీ రాత్రి దౌరాలాలో ఈ ముగ్గురూ మద్యం సేవించిన తర్వాత తీవ్ర అస్వస్థతకు గురై మరణించారు. తొలుత ఇది నాసిరకం లేదా కల్తీ మద్యం కారణంగా జరిగిన మరణాలుగా అందరూ అనుమానించారు. కానీ మృతదేహాలకు నిర్వహించిన పోస్టుమార్టం నివేదికలో వారికి సైనేడ్ విషం ఇచ్చినట్లు స్పష్టమైంది. దీంతో పోలీసులు ఈ కేసును హత్య కేసుగా నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
కుటుంబంలో జరుగుతున్న గొడవలు, వరుస వేధింపులే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని దర్యాప్తులో తేలింది. అంకిత్ ప్రతిరోజూ మద్యం తాగి వచ్చి తన సోదరి అల్కాను తీవ్రంగా కొట్టేవాడు. అంతేకాకుండా అల్కా, పవన్ ల ప్రేమ వ్యవహారాన్ని అతను తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాడు. ఇటీవల అంకిత్ మద్యం మత్తులో సోదరిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడంతో ఆమె తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైంది. ఈ విషయాన్ని ఆమె తన ప్రియుడు పవన్కు చెప్పడంతో, ఇద్దరూ కలిసి అంకిత్ను ఎలాగైనా అడ్డు తొలగించుకోవాలని పథకం వేశారు.
పవన్ తనకు పరిచయం ఉన్న స్థానిక నగల వ్యాపారి అశోక్ను సంప్రదించాడు. నగలను శుభ్రం చేయడానికి సైనేడ్ను ఉపయోగిస్తారని, అది కొద్దిగా తిన్నా మనుషులు చనిపోతారని అశోక్ చెప్పాడు. దీంతో పవన్ 500 రూపాయలు ఇచ్చి అతని నుంచి సైనేడ్ ప్యాకెట్ కొనుగోలు చేశాడు.
మొదటి ప్రయత్నంలో భాగంగా పవన్ ఆ సైనేడ్ను అల్కాకు ఇచ్చి, అంకిత్ తినే ఆహారంలో కలపమని చెప్పాడు. అయితే భయంతో ఆమె ఆ పని చేయలేకపోయింది. దీంతో వారు రెండో పథకాన్ని అమలు చేశారు. పవన్ ఒక స్థానిక యువకుడికి 100 రూపాయలు ఇచ్చి ప్రభుత్వ మద్యం దుకాణం నుంచి ఒక దేశవాళీ మద్యం టెట్రా ప్యాకెట్ను కొనిపించాడు. ఆ తర్వాత ప్యాకెట్ను జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి, అందులో సైనేడ్ కలిపి, ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా గ్లూ (అంటుకునే టేప్) తో మళ్లీ ప్యాక్ చేశాడు.
మద్యానికి బానిసైన అంకిత్కు ఆ ప్యాకెట్ను అందించగా, అతను ఏమాత్రం అనుమానించకుండా తీసుకున్నాడు. రాత్రి వేళ తన ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి ఆ మద్యం సేవించాడు. "ముగ్గురూ మద్యం తాగిన కొద్దిసేపటికే కుప్పకూలిపోయారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ వారు మరణించారు" అని కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
పోలీసులకు మొదట ఇది కల్తీ మద్యం మరణాలుగా అనిపించినప్పటికీ, అదే దుకాణంలో మద్యం కొన్న ఇతర వ్యక్తులు ఎవరూ అనారోగ్యానికి గురికాకపోవడంతో అనుమానం బలపడింది. దీంతో పోలీసులు ఆ ముగ్గురు తాగిన నిర్దిష్ట ప్యాకెట్పై దృష్టి పెట్టారు.
ఈ కేసులో పవన్ మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులకు కీలక ఆధారాలు లభించాయి. అతను గత నెల రోజులుగా గూగుల్లో 'సైనేడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది?', 'విషం ఎలా ఇవ్వాలి?' అనే విషయాలపై నిరంతరం శోధించినట్లు తేలింది. "పవన్ సెర్చ్ హిస్టరీలో సైనేడ్ వాడకం గురించి పక్కాగా పరిశోధన చేసినట్లు స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ డిజిటల్ ఆధారాలు కేసును ఛేదించడంలో చాలా కీలకంగా మారాయి" అని పోలీస్ అధికారి పేర్కొన్నారు.
నిందితులను పోలీసులు తీవ్రంగా విచారించి, వారి నేరాన్ని ఒప్పుకోవడంతో ముగ్గురినీ కటకటాల్లోకి నెట్టారు. వారిపై హత్య, నేరపూరిత కుట్ర కింద కేసులు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More