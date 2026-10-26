45 పైసలకు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్.. అక్టోబర్ 27 నుంచి ఆఫ్లైన్ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్స్కి కూడా
Railway Travel Insurance : భారతీయ రైల్వే శాఖ ప్రయాణికులకు మరో శుభవార్త అందించింది. ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ మీద కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది.
ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందస్తు రిజర్వేషన్ టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే రైలు ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు, ఇప్పటివరకు కేవలం ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునే ప్రయాణికులకు మాత్రమే ఆప్షనల్ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే ప్రయాణికులకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది.
భారతీయ రైల్వే వ్యాప్తంగా సుమారు 89 శాతం టిక్కెట్లు ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో బుక్ అవుతున్నాయి. మిగిలిన టిక్కెట్లు రైల్వే రిజర్వేషన్ కౌంటర్ల ద్వారా బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం రిజర్వేషన్ టిక్కెట్లను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ను ఎంచుకోవడానికి ఒక నిబంధన ఉంది. కానీ పీఆర్ఎస్ కౌంటర్ల ద్వారా రిజర్వ్డ్ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రయాణ బీమాను ఎంచుకోవడానికి అటువంటి నిబంధన ఏదీ లేదు. ఈ సౌకర్యాన్ని రిజర్వ్ చేసుకున్న ప్రయాణీకులందరికీ అందించేందుకు 27 అక్టోబర్, 2026 నుండి రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో బుక్ చేసుకునే ప్రయాణీకులకు కూడా ఆప్షనల్ ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వచ్చింది.
దీని ప్రకారం ప్రయాణికుడు తన టిక్కెట్టును బుక్ చేసుకునేటప్పుడు, వారు ప్రయాణ బీమాను కోరుకుంటున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలి. ప్రయాణ బీమాను ఎంచుకుంటే, ఛార్జీ చెల్లింపు తప్పనిసరిగా డిజిటల్ పద్ధతిలో చేయాలి. నగదు చెల్లింపులు అంగీకరించరు. ప్రయాణికుడి మొబైల్ నంబర్ కూడా తప్పనిసరి, ప్రయాణ బీమా వివరాలు వారి మొబైల్ నంబర్కు పంపిస్తారు.
ప్రయాణికుడు ప్రయాణ బీమాను ఎంచుకున్నప్పుడు, ప్రతి ప్రయాణికుడి నుండి బీమా ప్రీమియం కింద 45 పైసలు వసూలు చేస్తారు. ఈ బీమా పాలసీ, రైల్వేలతో భాగస్వామ్యం ఉన్న వివిధ బీమా కంపెనీలు నిర్దేశించిన నిబంధనలు, షరతులకు లోబడి ఉంటుంది. బీమాను ఎంచుకుంటే అది ఒకే పీఎన్ఆర్లోని ప్రయాణికులందరికీ వర్తిస్తుంది.
బీమా ప్రీమియం అనేది ప్రయాణికుడికి, పాలసీని జారీ చేసే నిర్దిష్ట బీమా కంపెనీకి మధ్య ఒక ఒప్పందంగా పనిచేస్తుంది. ఈ పాలసీ రైలు బయలుదేరే స్టేషన్ నుండి గమ్యస్థాన స్టేషన్కు చేరుకునే వరకు రైలు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు జరిగే సంఘటనలతో సహా ప్రయాణికులకు రక్షణ కల్పిస్తుంది.
ఈ బీమా సాధారణంగా రైలు ప్రమాదాలను, రైల్వే చట్టం ప్రకారం నిర్వచించిన అవాంఛనీయ సంఘటనలను ఉదాహరణకు ఉగ్రవాద చర్యలు, హింసాత్మక దోపిడీలు, ప్రయాణిస్తున్న రైలు నుండి ప్రమాదవశాత్తు కింద పడటం మొదలైనవాటిని కవర్ చేస్తుంది. బుకింగ్ సమయంలో అందించిన మొబైల్ నంబర్ ద్వారా కస్టమర్ నేరుగా బీమా కంపెనీల నుండి పాలసీ సమాచారాన్ని అందుకుంటారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More