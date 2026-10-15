Ration Card Face Authentication : వేలిముద్రలకు బదులుగా ఫేస్ అథెంటికేషన్ ద్వారా రేషన్!
Ration Card Face Authentication : సాధారణంగా వేలిముద్రల ద్వారానే రేషన్ సరుకులు తీసుకుంటాం. కానీ ఫేస్ అథెంటికేషన్ కూడా పూర్తిస్థాయిలో తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
రేషన్ పంపిణీకి వేలిముద్రలను ఉపయోగించడం సాధ్యం కానప్పుడు.. రేషన్ కోసం ముఖ ధృవీకరణ(ఫేస్ అథెంటికేషన్) అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ద్వారా ముఖ గుర్తింపు ద్వారా రేషన్లను పొందవచ్చు. కానీ ఈ సదుపాయం అప్డేట్ చేసిన సాంకేతిక వ్యవస్థలు ఉన్న దుకాణాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఏపీ, తెలంగాణలోని అన్ని రేషన్ దుకాణాల్లో ఈ విధానాన్ని తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది.
చాలా సార్లు రేషన్ తీసుకునేటప్పుడు వేలిముద్రలు సరిపోలకపోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మీరు కూడా ఈ సమస్యను చాలాసార్లే ఎదుర్కొని ఉంటారు. అయితే ఫేస్ అథెంటికేషన్ విధానం అనేది అన్ని రేషన్ దుకాణాల్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. అలా వస్తే ఇకపై మీరు రేషన్ తీసుకునే ప్రతిసారీ మీ వేలిముద్రను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం రేషన్ పంపిణీ వ్యవస్థలో ముఖ ధృవీకరణను అన్ని చోట్ల ప్రవేశపెడితే ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ విధానంతో బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ కష్టంగా ఉన్నప్పుడు, కేవలం మీ ముఖం ద్వారానే(ఐరిస్) మిమ్మల్ని గుర్తించవచ్చు.
రేషన్ పంపిణీ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడం, అలాగే సాంకేతిక లోపాలు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల యంత్రంలో వేలిముద్రలు నమోదు కాని వారు ఎదుర్కొంటున్న అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. అయితే, అవసరమైన సాంకేతిక వ్యవస్థలను అప్డేట్ చేసిన రేషన్ దుకాణాలలో మాత్రమే ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
రేషన్ దుకాణంలో రేషన్ తీసుకునే సమయంలో ఈ-పాస్ యంత్రంపై మీ బొటనవేలు లేదా చూపుడు వేలు ఉంచి మీ గుర్తింపును ధృవీకరించుకోవాల్సి ఉండేది. అయితే నెట్వర్క్ సమస్యలు, యంత్రంలో సాంకేతిక లోపాలు లేదా అస్పష్టమైన వేలిముద్రల కారణంగా ధృవీకరణకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి. కొత్త ఫేస్ రికగ్నిషన్ వ్యవస్థ ఈ సమస్యను పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రేషన్ తీసుకునేటప్పుడు, మునుపటిలాగే ఈ-పాస్ మెషీన్లో బయోమెట్రిక్ ధృవీకరణ జరుగుతుంది. వేలిముద్ర సరిపోలకపోతే, ముఖ ధృవీకరణ ఎంపికను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ-పాస్ యంత్రంలో అమర్చిన కెమెరా ద్వారా లబ్ధిదారుని ముఖం స్కాన్ చేస్తారు. దీని తర్వాత గుర్తింపును ఆధార్ డేటాబేస్లో ఉన్న సమాచారంతో సరిపోల్చడం జరుగుతుంది. ధృవీకరణ పూర్తయిన తర్వాత, లబ్ధిదారునికి రేషన్ ఇవ్వవచ్చు.
రేషన్ కార్డు ఫేస్ రికగ్నిషన్ అనేది చాలా మంది వృద్ధులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వయసు పైబడుతూ ఉంటే.. వేలిముద్రలు ఈ-పాస్ యంత్రం దగ్గర రాకా చాలా మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అదేవిధంగా నిరంతరం శారీరక శ్రమ చేసే వ్యక్తులు కూడా చర్మం, వేలిముద్రల నష్టాన్ని ఎదుర్కోవచ్చు. ఇది తరచుగా వేలిముద్రల గుర్తింపును కష్టతరం చేస్తుంది. అటువంటి వ్యక్తులకు ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా రేషన్ పంపిణీ ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అన్ని అనుకున్నట్టుగా జరిగితే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అన్ని రేషన్ దుకాణాల్లో రేషన్ కార్డు ఫేస్ అథెంటికేషన్ను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More