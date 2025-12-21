Edit Profile
    రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్...!

    ప్రయాణికులకు రైల్వేశాఖ శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై రైలు బయలుదేరే 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్ సిద్ధం కానుంది. ఇదే విషయంపై రైల్వేశాఖ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఈ నిర్ణయం అమలుపై దక్షిణ మధ్య రైల్వే వివరాలను పేర్కొంది.

    Published on: Dec 21, 2025 12:06 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary, Hyderabad
    ప్రయాణికుల ఇబ్బందులకు చెక్ పెట్టే దిశగా రైల్వేశాఖ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రిజర్వేషన్, వెయిటింగ్ లిస్టు కష్టాలను అధిగమించేలా కొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. ఈ నిర్ణయం ప్రకారం…. ఇకపై రైలు బయలుదేరడానికి 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్ సిద్ధం కానుంది. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే అన్ని జోన్లలో అమలు చేయనున్నారు. దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ లో అమలు చేయటంపై అధికారులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

    రైల్వే ప్రయాణీకులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇక నుంచి ఆ సమస్య ఉండదు (image source @GMSRailway)
    రైల్వే ప్రయాణీకులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇక నుంచి ఆ సమస్య ఉండదు (image source @GMSRailway)

    ఇప్పటి వరకు ట్రైన్ బయలుదేరడానికి 4గంటల ముందు మాత్రమే రిజర్వేషన్‌ చార్జును సిద్ధం చేసేవారు. దీంతో ప్రత్యేకించి వెయిటింగ్‌ లిస్ట్‌లో ఉన్న ప్రయాణికుల్లో చివరి క్షణాల వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగేది. టికెట్ బుకింగ్ అవుతుందా లేదా అనే విషయంలో క్లారిటీ ఉండకపోయేది. ఈ ఇబ్బందిని అధిగమించేందుకు పది గంటలు ముందుగా చార్ట్ సిద్ధం చేసేందుకు రైల్వేశాఖ సిద్ధమైంది.

    ముందుగానే రిజర్వేషన్ ఛార్ట్…

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే విడుదల చేసిన ప్రకటనలోని వివరాల ప్రకారం…. ఉదయం 5.1 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల మధ్య బయలుదేరే రైళ్లకు ఇకపై తొలి రిజర్వేషన్‌ చార్టును ముందురోజు రాత్రి 8 గంటలకే తయారు చేస్తారు.

    ఇక మధ్యాహ్నం 2.01 నుంచి రాత్రి 11.59 గంటల మధ్య, అలాగే అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల మధ్య బయలుదేరాల్సిన రైళ్లకు 10 గంటలు ముందుగా తొలి రిజర్వేషన్‌ చార్టును ఫైనల్ చేస్తారు.

    News/Telangana/రైల్వే ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై 10 గంటల ముందే రిజర్వేషన్‌ చార్ట్...!
