TG Scholarships : విద్యార్థులకు అలర్ట్ - స్కాలర్షిప్ దరఖాస్తుల గడువు పొడిగింపు, ఇదే ఫైనల్ ఛాన్స్
Telangana ePass Scholarship : 2025-26 విద్యాసంవత్సరానికి స్కాలర్షిప్స్, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ దరఖాస్తు గడువును తెలంగాణ ప్రభుత్వం పొడిగించింది. అర్హులైన విద్యార్థులు ఈ నెల 31 లోగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
Telangana ePass Scholarship 2026 : తెలంగాణలోని బోధన ఫీజులు, ఉపకార వేతనాల దరఖాస్తులకు సంబంధించి కొత్త అప్డేట్ వచ్చేసింది. 2025-26 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉపకారవేతనాలు, బోధన ఫీజుల (ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్) కోసం దరఖాస్తు చేసుకోలేకపోయిన వారికి సర్కార్ మరో అవకాశం కల్పించింది. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.
ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం అర్హత కలిగిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ, ఈబీసీ, అలాగే దివ్యాంగులైన విద్యార్థులందరూ ఈ పొడిగించిన గడువును ఉపయోగించుకోవచ్చు. సాంకేతిక ఇబ్బందుల వల్ల గతంలో దరఖాస్తులు పూర్తి చేయలేకపోయిన వారికి ఇది పెద్ద ఉపశమనం కానుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బోధన ఫీజుల రీయింబర్స్మెంట్కు అర్హులైన విద్యార్థులు మొత్తం 10,89,265 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే…. వీరిలో ఇప్పటివరకు 10,20,688 మంది మాత్రమే అప్లికేషన్లను సమర్పించారు. ఇంకా 68,577 మంది విద్యార్థులు వివిధ కారణాల వల్ల ప్రక్రియను పూర్తి చేయలేకపోయారు.
సాంకేతిక కారణాలు….
చాలా మంది విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకోకపోవడానికి ప్రధానంగా సాంకేతిక కారణాలు అడ్డంకిగా మారాయి. వివిధ ప్రవేశ పరీక్షల (కౌన్సెలింగ్) డేటా అప్డేట్ కావడంలో ఆలస్యం జరగడం, బయోమెట్రిక్ లేదా గుర్తింపు వివరాలు సరిపోలకపోవడం వంటి సమస్యలను విద్యార్థులు ఎదుర్కొన్నారు.
ఈ ఇబ్బందులన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం…. ఏ ఒక్క అర్హుడైన విద్యార్థి కూడా నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో మే 31 వరకు తుది అవకాశం కల్పించింది. ఇంకా దరఖాస్తు చేసుకోని వారు వెంటనే సంబంధిత పత్రాలతో ఆన్లైన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇలా….
అర్హత కలిగిన విద్యార్థులు https://telanganaepass.cgg.gov.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. రెన్యూవల్ చేసుకోలేని విద్యార్థులు కూడా ఇదే వెబ్ సైట్ లో ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు.
కొత్త విద్యార్థులు అయితే 'ఫ్రెష్ రిజిస్ట్రేషన్' అనే ఆప్షన్ పై నొక్కాలి. అప్పుడు బ్రౌజర్లో మీ స్కాలర్ షిప్ సంబంధిత అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీ వివరాలను ఎంటర్ చేసి.. అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి. ఇక చివరగా.. అప్లికేషన్లో మీరు నమోదు చేసిన వివరాలను సమీక్షించుకుని "సబ్మిట్" చేయాలి. ఆ తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రింట్ అవుట్ తీసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం అప్లికేషన్ రిఫరెన్స్ నంబర్ను నోట్ చేసుకోవాలి.
రిఫరెన్స్ నెంబర్ తో స్కాలర్ షిప్ స్టేటస్ కూడా చాలా సింపుల్ గా తెలుసుకోవచ్చు. మీ బ్యాంక్ ఖాతాలోకి వచ్చిన డబ్బు వివరాలతో పాటు కాలేజీ ఖాతాలోకి వెళ్లిన వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
