Study in Japan : జపాన్లో ఫ్రీగా రీసెర్చ్ చేసే గోల్డెన్ ఛాన్స్! స్కాలర్షిప్ వివరాలు..
MEXT scholarship 2027 : జపాన్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక ‘ఎంఈఎక్స్టీ’ స్కాలర్షిప్ 2027 నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థులకు ఇది ఒక అద్భుత అవకాశం. పూర్తి ఖర్చులతో కూడిన ఈ ప్రోగ్రామ్కు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం, అర్హతలు, ఇతర వివరాలు మీకోసం..
Study in Japan for Indian students : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యాధునిక సాంకేతికతకు, క్రమశిక్షణకు మారుపేరైన జపాన్.. అంతర్జాతీయ విద్యార్థులను ఆకర్షించేందుకు ప్రతి ఏటా భారీ స్కాలర్షిప్లను ప్రకటిస్తోంది. జపాన్ ప్రభుత్వ విద్యా, సంస్కృతి, క్రీడలు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంఈఎక్స్టీ) ఆధ్వర్యంలో 2027 విద్యా సంవత్సరానికి గానూ రీసెర్చ్ స్టడీస్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. భారతీయ విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని జపాన్లోని టాప్ యూనివర్సిటీల్లో తమ పరిశోధనలు కొనసాగించవచ్చు.
ముఖ్యమైన తేదీలు ఇవే.. మిస్ కావద్దు!
ఈ జపాన్ స్కాలర్షిప్ ప్రక్రియ ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. అధికారిక నిబంధనల ప్రకారం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మే 25, 2026 చివరి తేదీ. కాగా అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్లను దిల్లీలోని జపాన్ ఎంబసీకి మే 15, 2026 లోపు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. చివరి నిమిషం వరకు వేచి చూడకుండా, అన్ని పత్రాలతో ముందే దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
ఎవరెవరు అర్హులు?
ఎంఈఎక్స్టీ స్కాలర్షిప్ కేవలం రీసెర్చ్కే పరిమితం కాలేదు. ఇందులో వివిధ విభాగాలు ఉన్నాయి:
- గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో పరిశోధన చేసే విద్యార్థులు.
- అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (డిగ్రీ) కోర్సులు.
- కోసెన్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్.
- స్పెషలైజ్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్.
దరఖాస్తుదారులు జపాన్తో దౌత్య సంబంధాలు ఉన్న దేశానికి చెందిన వారై ఉండాలి (భారతీయ విద్యార్థులకు అర్హత ఉంది). అకాడమిక్ రికార్డ్ బాగుండటంతో పాటు జపనీస్ భాష నేర్చుకోవాలనే ఆసక్తి, మంచి ఆరోగ్య పరిస్థితి ఉండాలి. అభ్యర్థి వయస్సు కూడా నిర్ణీత పరిమితిలో ఉండటం తప్పనిసరి.
నెలకు రూ. 85 వేల వరకు స్టైపెండ్.. ఇతర ప్రయోజనాలు!
ఈ స్కాలర్షిప్ ఎంపికైన విద్యార్థులకు ఆర్థికంగా భారీ ఊరటనిస్తుంది.
"ఎంపికైన విద్యార్థులకు విద్యాభ్యాసం పూర్తయ్యే వరకు నెలకు నిర్ణీత భత్యాన్ని అందజేస్తాం. ట్యూషన్ ఫీజుల నుంచి మినహాయింపుతో పాటు విమాన ప్రయాణ ఖర్చులను కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది," అని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
పరిశోధన చేసే విద్యార్థులకు నెలకు సుమారు 143,000 యెన్ నుంచి 145,000 యెన్ (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 84,400 నుంచి రూ. 85,500) వరకు స్టైపెండ్ లభిస్తుంది. కోర్సును బట్టి ఈ మొత్తంలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. అంతేకాకుండా, జపాన్ వెళ్లేందుకు, తిరిగి వచ్చేందుకు అయ్యే రౌండ్-ట్రిప్ ఎయిర్ ఫేర్ కూడా ఉచితం. అవసరమైతే ప్రాథమిక జపనీస్ భాషా శిక్షణను కూడా ప్రభుత్వం ఉచితంగా అందిస్తుంది.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
చాలామంది అభ్యర్థులు భారత విద్యాశాఖ ద్వారా ఈ ఎంపిక జరుగుతుందని భావిస్తారు. అయితే, ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి ప్రమేయం ఉండదు. భారత్లోని జపాన్ రాయబార కార్యాలయం ప్రాథమిక స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తుంది. అందులో అర్హత సాధించిన వారిని జపాన్లోని ఎంఈఎక్స్టీ తుది ఎంపిక చేస్తుంది.
ఆసక్తి గల విద్యార్థులు దరఖాస్తు ఫారమ్ కోసం, ఇతర పూర్తి నిబంధనల కోసం జపాన్ ఎంబసీ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. మీ గత విద్యా నేపథ్యానికి సరిపోయే రీసెర్చ్ టాపిక్ను ఎంచుకోవడం ఎంపికయ్యే అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది.
