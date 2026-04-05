సింగరేణి కార్మికులకు శుభవార్త - ఉచితంగా రూ. 10 లక్షల బీమా పథకం వర్తింపు
సింగరేణి కార్మికులకు మరో శుభవార్త వచ్చేసింది. సహజ మరణానికీ రూ.10 లక్షల ఉచిత బీమా పథకం వర్తింపు జేయనున్నారు. యాజమాన్యం చొరవతో యూనియన్ బ్యాంక్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
సింగరేణిలో కోటి రూపాయల ప్రమాద బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తున్న యూనియన్ బ్యాంక్... మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సింగరేణి యాజమాన్యం చేసిన సూచనల మేరకు…. సహజ మరణం చెందిన కార్మికులకు కూడా ఉచిత బీమా సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని నిర్ణయించింది.
యూనియన్ బ్యాంకులో కార్పొరేట్ శాలరీ అకౌంట్ కలిగి ఉన్న కార్మికులు లేదా అధికారులు ఎవరైనా సరే మృతి చెందినట్లయితే వారికి రూ. 10 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని వర్తింపజేయనుంది. ఈ మేరకు సింగరేణి సంస్థకు బ్యాంక్ యాజమాన్యం సమాచారం అందజేసింది.
ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీ నుంచి ఇది అమలులోకి రానున్నట్లు బ్యాంకు యాజమాన్యం పేర్కొంది. 2024 లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవతో సింగరేణి కార్మికులకు ఉచిత కోటి రూపాయల ప్రమాద బీమా పథకాన్ని యూనియన్ బ్యాంకు అమలు చేసింది.
ఉచితంగా రూ. 10 లక్షల బీమా …
ఈ ఒప్పందానికి కొనసాగింపుగా సహజ మరణానికి కూడా 10 లక్షల రూపాయల బీమాను వర్తింపజేస్తూ నిర్ణయించినట్లు యూనియన్ బ్యాంకు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇతర ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలలో 10 లక్షల బీమా పాలసీ తీసుకోవాలంటే కనీసం ఐదు వేలకు పైగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే సింగరేణి యాజమాన్యం తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవతో…. ఒక్క పైసా కూడా చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా యూనియన్ బ్యాంకు సహజ మరణానికి 10 లక్షల బీమా పథకాన్ని అమలు జరిపింది.
కాగా సింగరేణి సంస్థలో కోటి రూపాయల ఉచిత ప్రమాద బీమా సౌకర్యాన్ని అమలు జరుపుతున్న ఇతర బ్యాంకులు కూడా ఇదే విధంగా సహజ మరణానికి కూడా బీమా సౌకర్యాన్ని వర్తింపజేసేలా సింగరేణి యాజమాన్యం చొరవ తీసుకుంటోంది. ఆ దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపారు.
