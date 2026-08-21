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దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు

దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో రూ. 24,210 కోట్ల విలువైన 1,481 కిలోమీటర్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు ప్రగతిలో ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయంలో ప్రజాప్రతినిధులతో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

Published on: Aug 21, 2026, 08:13:20 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలోని రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ వేగవంతమైంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) పరిధిలో రూ. 24,210.179 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మొత్తం 1,481 కిలోమీటర్ల పొడవైన కొత్త రైల్వే లైన్లు, ట్రాక్‌ల డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్‌లోని రైల్ నిలయంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులతో జరిగిన కీలక సమావేశంలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు
దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు

కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డితో పాటు 15 మంది ఎంపీలు హాజరైన ఈ సమీక్షలో ప్రయాణికుల సేవలు, సరుకు రవాణా, స్టేషన్లలో సదుపాయాలు, పరిశుభ్రతపై విస్తృతంగా చర్చించారు.

రూ. 2,000 కోట్లతో తెలంగాణలో 40 స్టేషన్ల అభివృద్ధి

"రూ. 24,210.179 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 1,481 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్లు, డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి" అని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సమావేశంలో తెలిపారు.

జూన్ నెలలో జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్ అనే మూడు డివిజన్లతో కొనసాగుతోంది. జోన్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగినప్పటికీ లక్ష్యాలను సాధిస్తూ గత ఏడాది కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచామని జీఎం వివరించారు.

తెలంగాణలోని 40 రైల్వే స్టేషన్లను రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో ఆధునీకరిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 'అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం' కింద ఇప్పటికే హైటెక్ సిటీ, బేగంపేట్, కరీంనగర్, వరంగల్ స్టేషన్లను ప్రారంభించగా, మిగిలిన స్టేషన్లలో పనులు శరవేగంగా పురోగతిలో ఉన్నాయి.

కొత్త రైళ్లు, సేవల విస్తరణ

ఏప్రిల్ నెల నుంచి ఇప్పటివరకు నాలుగు జతల కొత్త రైళ్లతో పాటు ఐదు జతల అమృత్ భారత్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం 14 రైళ్లను చివరి స్టేషన్ల వరకు విస్తరించగా, 56 రైళ్లకు అదనపు స్టాపేజీలు కల్పించారు. మరో 30 జతల తాత్కాలిక రైళ్లను క్రమబద్ధీకరించారు.

సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎంపీలు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీసుకుంటున్న చర్యలను అభినందించారు. తమ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిలు (RUB), రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిల (ROB) నిర్మాణం, కొత్త రైల్వే లైన్లు, నూతన రైళ్ల ప్రారంభం, రైళ్ల నిలుపుదల, సేవల విస్తరణపై పలు ప్రతిపాదనలు జీఎంకు అందించారు.

ప్రజాప్రతినిధులు కోరిన అభివృద్ధి పనులన్నింటినీ నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కోరగా, నూతన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని జీఎం హామీ ఇచ్చారు.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/Telangana/దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు
Home/Telangana/దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు
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