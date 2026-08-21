దక్షిణ మధ్య రైల్వే భారీ ప్రాజెక్టులు: రూ.24,210 కోట్లతో రైల్వే పనులు
దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో రూ. 24,210 కోట్ల విలువైన 1,481 కిలోమీటర్ల రైల్వే ప్రాజెక్టులు ప్రగతిలో ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయంలో ప్రజాప్రతినిధులతో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో జీఎం సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల పరిధిలోని రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ వేగవంతమైంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే (SCR) పరిధిలో రూ. 24,210.179 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మొత్తం 1,481 కిలోమీటర్ల పొడవైన కొత్త రైల్వే లైన్లు, ట్రాక్ల డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. సికింద్రాబాద్లోని రైల్ నిలయంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులతో జరిగిన కీలక సమావేశంలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.
కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డితో పాటు 15 మంది ఎంపీలు హాజరైన ఈ సమీక్షలో ప్రయాణికుల సేవలు, సరుకు రవాణా, స్టేషన్లలో సదుపాయాలు, పరిశుభ్రతపై విస్తృతంగా చర్చించారు.
రూ. 2,000 కోట్లతో తెలంగాణలో 40 స్టేషన్ల అభివృద్ధి
"రూ. 24,210.179 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 1,481 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్లు, డబ్లింగ్, ట్రిప్లింగ్ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి" అని దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సంజయ్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ సమావేశంలో తెలిపారు.
జూన్ నెలలో జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణ తర్వాత దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్ ప్రస్తుతం సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్ అనే మూడు డివిజన్లతో కొనసాగుతోంది. జోన్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగినప్పటికీ లక్ష్యాలను సాధిస్తూ గత ఏడాది కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచామని జీఎం వివరించారు.
తెలంగాణలోని 40 రైల్వే స్టేషన్లను రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా వ్యయంతో ఆధునీకరిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 'అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం' కింద ఇప్పటికే హైటెక్ సిటీ, బేగంపేట్, కరీంనగర్, వరంగల్ స్టేషన్లను ప్రారంభించగా, మిగిలిన స్టేషన్లలో పనులు శరవేగంగా పురోగతిలో ఉన్నాయి.
కొత్త రైళ్లు, సేవల విస్తరణ
ఏప్రిల్ నెల నుంచి ఇప్పటివరకు నాలుగు జతల కొత్త రైళ్లతో పాటు ఐదు జతల అమృత్ భారత్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం 14 రైళ్లను చివరి స్టేషన్ల వరకు విస్తరించగా, 56 రైళ్లకు అదనపు స్టాపేజీలు కల్పించారు. మరో 30 జతల తాత్కాలిక రైళ్లను క్రమబద్ధీకరించారు.
సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎంపీలు దక్షిణ మధ్య రైల్వే తీసుకుంటున్న చర్యలను అభినందించారు. తమ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిలు (RUB), రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిల (ROB) నిర్మాణం, కొత్త రైల్వే లైన్లు, నూతన రైళ్ల ప్రారంభం, రైళ్ల నిలుపుదల, సేవల విస్తరణపై పలు ప్రతిపాదనలు జీఎంకు అందించారు.
ప్రజాప్రతినిధులు కోరిన అభివృద్ధి పనులన్నింటినీ నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేయాలని కోరగా, నూతన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని జీఎం హామీ ఇచ్చారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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