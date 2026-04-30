Beer Sales : మండే ఎండలు.. మందుబాబులు రోజుకు ఎన్ని లక్షల బీర్లు తాగుతున్నారో తెలుసా?
Beer Sales : ఓ వైపు తెలంగాణలో ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. దీంతో మందుబాబులు గొంతులోకి చల్లని బీరు పోసేస్తున్నారు. లక్షల సంఖ్యలో బీర్లను తాగేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో సూర్యుడు చుక్కలు చూపిస్తు్న్నాడు. ఉదయం 9 దాటితే జనాలపై తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. పెరుగుతున్న ఎండల కారణంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీర్ వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఏప్రిల్ నెలలో రాష్ట్రంలో సగటున రోజుకు దాదాపు 23 లక్షల బాటిళ్ల బీర్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఎక్సైజ్ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచి 29 మధ్య 55 లక్షలకు పైగా బీర్ కేసులు అమ్ముడయ్యాయి. 2025లో ఇదే కాలంలో అమ్ముడైన 42 లక్షల కేసులతో పోలిస్తే ఇది వార్షిక పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.
ప్రతి కేసులో 750 మిల్లీలీటర్ల 12 సీసాలు ఉంటాయి. అంటే ఏప్రిల్ నెలలోని 29 రోజుల్లో 6.6 కోట్ల సీసాలు వినియోగించారు. అనగా రోజుకు సగటున 22.75 లక్షల సీసాలు అమ్ముడయ్యాయి. వేసవి కాలంలో ఎక్సైజ్ రాబడిలో 50 శాతానికి పైగా బీర్ నుంచే వస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు మద్యం అమ్మకాలు స్వల్పంగా మాత్రమే పెరిగాయి. గత ఏడాది 25 లక్షల కేసులు అమ్ముడవగా.. 2026 ఏప్రిల్లో 26 లక్షల కేసులు అమ్ముడయ్యాయి. బీర్, మద్యం అమ్మకాలు కలిపి ఏప్రిల్లో రూ.2,993 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించాయి. ఇది 2025లో రూ.2,773 కోట్లుగా ఉంది.
జనవరి నుంచి ఈ పెరుగుదల ధోరణి స్థిరంగా ఉంటోంది. బీర్ అమ్మకాలు జనవరి 2025లో 31 లక్షల కేసుల నుండి 2026లో 34 లక్షలకు పెరిగాయి. ఫిబ్రవరిలో 28 లక్షల నుండి 38 లక్షలకు ఎగబాకాయి. గతేడాది 30 లక్షల నుండి గణనీయంగా పెరిగి మార్చిలో 50.78 లక్షల కేసులతో ఐదేళ్ల గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటడంతో పట్టణ కేంద్రాలు, హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో పెరుగుదల ఎక్కువగా ఉంది.
ధరలు పెరిగినప్పటికీ డిమాండ్ బలంగానే కొనసాగుతోంది. మార్చిలో IMFL అమ్మకాలు 2.5 శాతం తగ్గినప్పటికీ, మొత్తం మద్యం ఆదాయాలు రూ.3,845 కోట్లకు చేరాయని ఎక్సైజ్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇందులో మార్చి 31న జరిగిన రికార్డు స్థాయి ఒక్కరోజు అమ్మకాలు రూ.410.87 కోట్లు. జూన్ వరకు వేసవి కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, బీర్ కంపెనీలు నిరంతర సరఫరాను నిర్ధారించడానికి ఉత్పత్తిని పెంచాయి. ఇక మేలో సూర్యుడి ప్రతాపంతో మరిన్ని బీర్లు అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉంది.
