Fatty liver : మద్యం తాగని వారికి కూడా ఫ్యాటీ లివర్! భారత్లో పెరుగుతున్న ‘సైలెంట్ కిల్లర్’- లక్షణాలు..
Fatty liver : మద్యపానంతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే కాలేయ వ్యాధిని ఇప్పుడు మెటబోలిక్ డిస్ఫంక్షన్-అసోసియేటెడ్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ అని పిలుస్తున్నారు. మన దేశంలో ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం తీసుకోవడం, ఊబకాయం మరియు మధుమేహం దీనికి ప్రధాన కారణాలు.
Fatty liver symptoms : ఒకప్పుడు కాలేయ వ్యాధులు అంటే కేవలం మద్యం తాగే వారికే వస్తాయని అనుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది! జీవితంలో ఒక్క చుక్క మద్యం ముట్టని వారు కూడా 'ఫ్యాటీ లివర్' బారిన పడుతున్నారు. నేషనల్ మెడికల్ జర్నల్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం, భారత్లో నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (ఎన్ఏఎఫ్ఎల్డీ) వ్యాప్తి 9% నుంచి 53% వరకు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
లక్షణాలు కనిపించని 'సైలెంట్ కిల్లర్'!
పూణెలోని మణిపాల్ హాస్పిటల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ మనోజ్ కోల్హే అభిప్రాయం ప్రకారం, ఎంఏఎఫ్ఎల్డీ (మెటబాలిజం డిస్ఫంక్షన్- అసోసియేటెడ్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్) అనేది మద్యపానంతో సంబంధం లేకుండా వచ్చే కాలేయ వ్యాధి. ఇది ప్రాథమిక దశలో ఎటువంటి లక్షణాలను చూపించదు.
గుర్తించడం ఎలా?: సాధారణంగా మామూలు మెడికల్ చెకప్స్ లేదా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కాలేయంలో కొవ్వు చేరినట్లు బయటపడుతుంది.
ముదిరిన తర్వాతే లక్షణాలు: అలసట, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యం, అకస్మాత్తుగా బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయంటే.. వ్యాధి అప్పటికే ముదిరిందని అర్థం.
సన్నగా ఉన్నా ప్రమాదం పొంచి ఉందా?
చాలామంది తాము బరువు తక్కువగా ఉన్నాం కాబట్టి తమకు ఫ్యాటీ లివర్ రాదని నమ్ముతారు. కానీ ఇది తప్పు! బరువు సాధారణంగా ఉన్నా, శరీర మెటబోలిజం సరిగ్గా లేకపోతే కాలేయ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, అధిక రక్తపోటు, హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారిలో కాలేయం చుట్టూ కొవ్వు చేరే ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ప్రమాదకరమైన దశలు: ఫ్యాటీ లివర్ టు క్యాన్సర్..
కాలేయం మన శరీరంలో జీవక్రియలు, డీటాక్సిఫికేషన్, జీర్ణక్రియ వంటి కీలక పనులు చేస్తుంది. కాలేయ కణాలలో అధిక కొవ్వు పేరుకుపోవడం వల్ల మెటబోలిక్ డిస్ఫంక్షన్-అసోసియేటెడ్ స్టీటోహెపటైటిస్ (ఎంఏఎస్హెచ్) అనే తీవ్రమైన వాపు ఏర్పడుతుంది. దీనిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే:
సిరోసిస్ : కాలేయం దెబ్బతిని గట్టిపడటం.
ఫైబ్రోసిస్ : కాలేయ కణజాలం దెబ్బతినడం.
లివర్ క్యాన్సర్: చివరగా ప్రాణాపాయ స్థితికి దారితీస్తుంది.
నివారణ, చికిత్స: మార్గం ఇదే!
ముందస్తు గుర్తింపు ద్వారా కాలేయానికి జరిగే నష్టాన్ని నివారించవచ్చు. ఊబకాయం, ప్రీ-డయాబెటిస్ లేదా కుటుంబంలో మెటబోలిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవాలి.
జీవనశైలి మార్పులు: బరువు తగ్గడం, పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే పోషకాహారం తీసుకోవడం, రోజూ వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ప్రారంభ దశలో ఉన్న ఫ్యాటీ లివర్ను నయం చేయవచ్చు.
శస్త్రచికిత్స ఎప్పుడు?: కాలేయం తీవ్రంగా దెబ్బతిని సిరోసిస్ వంటి సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ (కాలేయ మార్పిడి) అవసరమవుతుంది. అలాగే, విపరీతమైన ఊబకాయం ఉన్నవారికి 'బేరియాట్రిక్ సర్జరీ' ద్వారా కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరచవచ్చు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం ప్రచురించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. వైద్య అవసరాల కోసం డాక్టర్లు, ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. మద్యం తాగని వారికి ఫ్యాటీ లివర్ ఎందుకు వస్తుంది?
ప్రధానంగా శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం, ఒత్తిడి, మధుమేహం వల్ల కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోతుంది.
2. ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నవారు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి?
తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు, తృణధాన్యాలు తీసుకోవాలి. చక్కెర, ఉప్పు, నూనె వస్తువులకు దూరంగా ఉండాలి.
3. దీనిని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చా?
అవును, వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సరైన ఆహార నియమాల ద్వారా కాలేయాన్ని మళ్లీ ఆరోగ్యకరమైన స్థితికి తీసుకురావచ్చు.
