Own House : తెలంగాణలో ఎంత శాతం మందికి సొంత ఇల్లు లేదో తెలుసా?
Own House : ప్రభుత్వాలు పేదలకు సొంత ఇల్లుకు సంబంధించి పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ చాలా మంది ఇంకా సొంత ఇల్లు లేకుండానే ఉన్నారు. తెలంగాణలో అనేక మందికి సొంత ఇల్లు లేదు.
ఇటీవలి ఒక సర్వే ప్రకారం తెలంగాణలోని సుమారు 38.4 శాతం కుటుంబాలకు సొంత ఇల్లు లేదు. ప్రాథమిక సౌకర్యాల లభ్యత విషయంలో షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ఎస్టీలు), షెడ్యూల్డ్ కులాలు (ఎస్సీలు), వెనుకబడిన తరగతులు (బీసీలు) గణనీయంగా వెనుకబడి ఉన్నాయి.
ఇతర కులాలు (ఓసీలు), BC-C వర్గాల వారు తక్కువ సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, ఈ వర్గాలకు చెందిన వారిలో ఎక్కువ శాతం మంది అద్దె ఇళ్లలోనే నివసిస్తున్నారు. సొంత ఇళ్లు లేని వర్గాలలో ముస్లింలు 60 శాతం, ఓసీలు 50 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్నారు. దీనికి భిన్నంగా ఎస్టీలు (72 శాతం), BC-D వర్గాల వారు (70.3 శాతం) అధిక శాతం మంది సొంత ఇళ్లలోనే నివసిస్తున్నారు.
సుమారు 24 శాతం కుటుంబాలు కేవలం ఒకే గది ఉన్న ఇళ్లలో నివసిస్తున్నాయి. వీరిలో 30.6 శాతం ఎస్సీ కుటుంబాలు, 34 శాతం ఎస్టీ కుటుంబాలు ఉన్నాయి.
ఇక సుమారు 23.3 శాతం కుటుంబాలకు తాగునీటి కనెక్షన్లు లేవు. వీరిలో 5.8 శాతం మందికి నీటి సదుపాయమే పూర్తిగా అందుబాటులో లేదు. ఈ వాటాలో 11.1 శాతం ఎస్టీలు, 8.2 శాతం ఎస్సీలు, 4.8 శాతం బీసీలు, 3.9 శాతం ఓసీలు ఉన్నారు.
నీటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న కుటుంబాలలో సుమారు 32 శాతం మంది ఎస్టీ వర్గాలకు చెందినవారే. దాదాపు 9.4 శాతం కుటుంబాలు తాగునీటి కోసం ప్రభుత్వ కుళాయిలపై ఆధారపడుతున్నాయి. ఈ విభాగంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాల వాటా 12 శాతంగా ఉంది.
సుమారు 13.4 శాతం కుటుంబాలకు వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్లు లేవు. ఎస్టీలలో (32 శాతం), ఎస్సీలలో (18.4 శాతం) ఈ నిష్పత్తి ఎక్కువగా ఉండగా, ఇతర వర్గాలలో ఇది తక్కువగా ఉంది. సుమారు 8 శాతం కుటుంబాలకు ఎల్పీజీ (వంట గ్యాస్) సదుపాయం అందుబాటులో లేదు. వీరిలో 15.7 శాతం ఎస్టీలు, 9.7 శాతం ఎస్సీలు, 6.8 శాతం బీసీలు, 5.7 శాతం ఓసీలు ఉన్నారు.
దాదాపు 5.4 శాతం కుటుంబాలు వంట కోసం ఇప్పటికీ కట్టెలపైనే ఆధారపడుతున్నాయి. ఎస్టీలలో ఈ వాటా 13.2 శాతంగా, ఎస్సీలలో 6.9 శాతంగా, బీసీలలో 4.5 శాతం, ఓసీలలో 2.5 శాతంగా నమోదైంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More